Altdorf: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen führt zu Schaden von 140'000 Franken Insgesamt vier Fahrzeuge waren in einen Unfall beim Kreisel Flüelen verwickelt. Die Beteiligten klagten über Schmerzen und begaben sich selbständig zum Arzt. 03.12.2019, 09.51 Uhr

(MZ) Am Montagabend, 2. Dezember, kurz vor 17.15 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern, ein Lenker eines Personenwagens mit ebenfalls Urner Kontrollschildern und ein Lenker eines Personenwagens mit Zürcher Kontrollschildern in dieser Reihenfolge von der Autobahnausfahrt Altdorf/Flüelen in Richtung Kreisel Flüelen.