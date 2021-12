Am Bahnhof Altdorf wurde ein Automat aufgebrochen

Altdorf Aufgebrochener Fotoautomat: Mutmasslicher Täter dank Hinweis aus der Bevölkerung gefasst Nach einer kurzen Verfolgungsjagd über die Gleise beim Bahnhof Altdorf hat die Kantonspolizei Uri einen mutmasslichen Täter geschnappt. Er trug Bargeld und Aufbruchswerkzeug bei sich. 10.12.2021, 12.10 Uhr

Kurz vor 22.30 Uhr meldete am Mittwochabend ein Bürger der Kantonspolizei Uri, dass beim Bahnhof in Altdorf wohl ein Fotoautomat aufgebrochen werde. Die Polizei sei daraufhin unverzüglich ausgerückt. Vor Ort wurde gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri eine auf das Signalement passende Person gesichtet, welche im Begriff war, über die Gleise zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd habe der Mann auf dem Mittelperron angehalten und für Abklärungen kurzzeitig in Polizeihaft genommen werden können.