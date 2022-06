Autor zeigt im Haus für Kunst Uri, wie man Lammhoden zubereitet

Altdorf Buchautor grilliert beim Haus für Kunst Lammhoden Samuel Herzog liest am Donnerstag aus seinem neuen Buch vor und zeigt, wie man Innereien richtig zubereitet. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 14.06.2022, 16.31 Uhr

Samuel Herzog weiss, wie man Innereien von Tieren und delikate Stücke zubereitet – hier einen Schweinemagen. Bild: PD

Samuel Herzog ist Journalist und Buchautor aus Zürich. Diesen Donnerstag lädt er um 18 Uhr im Haus für Kunst Uri zu einer nicht alltäglichen Veranstaltung ein. Er zeigt nach der Lesung aus seinem neuen Buch «Bei Vollmond ist das ganze Dorf auf den Beinen», wie man Hoden vom Lamm küchenfertig macht und sie dann auf dem Grill zubereitet.

Was muss man bei der Zubereitung beachten? «In der Regel halbiert man sie», erklärt Samuel Herzog. «Grössere Exemplare kann man unter Umständen einschneiden, damit die Hitze schneller in den Kern vordringen kann.» Wer knusprige Hoden will, etwa bei einer Zubereitung auf dem Grill, muss die Stücke bei grosser Hitze braten, da sie sonst Saft bilden.

Neugier soll über die Angst siegen

Wie reagieren die Leute jeweils auf die nicht alltäglichen Speisen? Dazu sagt Samuel Herzog:

«Viele wissen gar nicht mehr, dass man all diese Dinge essen kann.»

Die meisten würden dann aber ganz gerne probieren. Er sehe es als seine Aufgabe an, sie dahin zu (ver-)führen, dass die Neugier über die Angst siegt. «Das gelingt meistens.»

Die Veranstaltung im Haus für Kunst Uri beginnt aber nicht mit der besonderen Degustation, sondern damit, dass Samuel Herzog aus seinem Buch «Bei Vollmond ist das ganze Dorf auf den Beinen» liest. Er erzählt von Tartarieu Seugrem, einem fiktiven Metzgermeister aus Port-Louis, der Hauptstadt der ebenfalls erfundenen Insel Lemusa. Dieser reist im Sommer 1884 mehrere Wochen lang kreuz und quer durch die Zentralschweiz. Er will das Land seiner Mutter kennenlernen, die eine gebürtige Luzernerin ist.

Reise durch die Zentralschweiz

Der Metzger ist mit Toni Ming unterwegs, einem jungen Alpinisten aus Obwalden, den er als Übersetzer und Bergführer engagiert. Seugrems Erlebnisse gibt der Autor in Form von Reisenotizen wieder, die in Teilen erhalten geblieben sind. Seugrem schildert darin seine Abenteuer, äussert sich zu den diversen Speisen, die ihm vorgesetzt werden, zeichnet Blumen und gibt alte Legenden wieder, in denen auffällig oft tierische Organe eine Rolle spielen.

Samuel Herzog ist nun quasi 140 Jahre später quer durch die Innerschweiz gewandert, auf den Spuren seiner Romanfigur. Im Haus für Kunst Uri erzählt er von seinen Erlebnissen. Danach kocht er auf dem Grill Lammhoden. Die zarten Stücke werden gebraten, bei guter Witterung auf dem Grill und mit einem Glas Wein und einem Stück guten Brotes verkostet. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Kulturprojekts Innereien der Albert-Koechlin-Stiftung statt.

