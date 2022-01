Bauarbeiten in Altdorf: Feuerstelle aus dem Mittelalter entdeckt

Altdorf Bauarbeiten auf dem Lehn bringen Feuerstelle aus dem Mittelalter ans Tageslicht Bei Grabungsarbeiten für neue Fernwärmeleitungen sind Bauarbeiter in Altdorf einen halben Meter unter dem Asphalt auf alte Siedlungsreste gestossen. Der Archäologe hatte Gelegenheit, den Fund zu dokumentieren. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 31.01.2022, 11.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Auf der Maur (41), Gutachter im Auftrag der kantonalen Abteilung Denkmalpflege und Archäologie, zeigt auf geröteten Lehm, was auf eine alte Feuerstelle hinweist. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf,

28. Januar 2022)

Beim Lehn in Altdorf sind zurzeit verschiedene Strassenabschnitte aufgerissen. Arbeiter haben mit ihren Maschinen Gräben von mehr als einem Meter Tiefe in die Böden gezogen. Hier werden neue Fernwärmeleitungen verlegt. Archäologe Christian Auf der Maur steht mitten in einem Graben. Am Schlossergässli 2 hat er Spannendes entdeckt. Als Gutachter begleitet der 41-Jährige zusammen mit einer weiteren Mitarbeiterin im Auftrag der kantonalen Abteilung Denkmalpflege und Archäologie die Bauarbeiten. Ist der Asphalt erst mal weg, eröffnen sich für den Fachmann aufschlussreiche Blicke in längst vergangene Zeiten.

«In dieser Umgebung wurden schon zahlreiche Leitungen verbaut, der Untergrund wurde entsprechend gestört», sagt Auf der Maur. Nicht so beim Schlossergässli 2. Hier sind die verschiedenen archäologischen Schichten noch ungestört. Das ist für den Fachmann spannend. Die zeitlichen Abfolgen im Boden sind gut erkennbar. Unter dem Asphalt kommt eine Pflästerung zum Vorschein. «Das war im frühen 20. und im 19. Jahrhundert der typische Belag für die Strassen in Agglomerationen», sagt Auf der Maur. Weiter unten ist eine weitere Pflästerung, also noch ein älterer Gassenbelag zu sehen.

Spuren des grossen Dorfbrands von 1799 zu sehen

Das heutige Haus am Schlossergässli 2 steht auf dem Fundament eines früheren Gebäudes, denn an dieser Stelle ist der Abbruchschutt eines älteren Hauses zu sehen. Gut ersichtlich sind die Spuren des grossen Dorfbrands in Altdorf im Jahre 1799. Der Brandschutt hat sich in einer dunklen Schicht abgelagert. Darüber ist eine helle, sandige, mörtelige Schicht zu sehen. «Nachweislich sind hier auch Gebäude dem Dorfbrand zum Opfer gefallen.», so Auf der Maur.

Christian Auf der Maur mit einem Stück Eisenschlacke. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf,

28. Januar 2022)

Die Eisenschlacke deutet auf einen Handwerksbetrieb hin

An einer Stelle hat es eine Schicht aus gerötetem Lehm. «Das war wahrscheinlich eine Feuerstelle», so Auf der Maur. Eingepackt ist diese in eine weitere Pflästerung. «Das sind allenfalls Hinweise auf ein Handwerk, das hier einst betrieben wurde.» Gefunden hat der Archäologe zudem Stücke von Eisenschlacke. «Hier stand vermutlich einst die Schmiede oder ein anderweitiger Handwerksbetrieb. Wir sind ja auch in der Schlossergasse.» Es ist bekannt, dass die Schmiede beim Brand 1799 zerstört und dann neu aufgebaut wurde. «Das Alter der Feuerstelle kann bis ins späte Mittelalter zurückgehen», mutmasst Auf der Maur. Um 1500 könnte sie bereits in Betrieb gewesen sein. «Es kann aber auch sein, dass sie aus dem 16. Jahrhundert stammt.»

Alles wird dokumentiert und im Labor analysiert

Auf der Maur hat zahlreiche Funde unter der dem Asphalt und der alten Pflästerung gemacht. Tierknochen, Glasscherben und Eisenstücke sind zum Vorschein gekommen. All das hat Auf der Maur in Plastiksäcke eingepackt. Nun wird im Labor nach der C-14-Methode das Alter der Tierknochen, die von einem Rind oder einem Pferd stammen könnten, bestimmt. C‑14 ist ein natürliches, radioaktives Kohlenstoffisotop, dass in jedem lebenden Organismus einen festen Anteil an allen Kohlenstoffisotopen hat. Stirbt ein Organismus ab, so nimmt ab diesem Zeitpunkt der C‑14-Anteil nach dem Zerfallsgesetz ab. Aus dem verbleibenden C‑14-Anteil kann das Alter der Probe berechnet werden.

Christian Auf der Maur verpackt die Fundstücke in Plastiksäcke. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf,

28. Januar 2022)

«Über das historische Altdorf gibt es viele Schriftquellen. Aber wie sich das alltägliche Leben abgespielt hat, darüber weiss man wenig.» Christian Auf der Maur freut sich deshalb ganz besonders, dass man das jetzt mit Funden wie am Schlossergässli 2 mit der Archäologie nachweisen kann. «Ein solcher Fund liefert weitere Puzzleteile», so Auf der Maur überzeugt. Der Fund ist für ihn etwas Spezielles. «Es wird damals viele Feuerstellen gegeben haben, aber wir haben das noch nie so dokumentiert und angetroffen.»

Oftmals stehen die Arbeiten unter Zeitdruck

Christian Auf der Maur ist vom Kanton beauftragt, bei Bauprojekten, die beim Kanton zur Bewilligung eingereicht werden, darauf zu achten, ob ein Gebiet betroffen ist, in dem archäologische Funde vermutet werden. Wenn das der Fall ist, wird Auf der Maur aktiv und begleitet die Arbeiten. Kommt etwas zum Vorschein, müssen die Experten schnell reagieren. «Oftmals arbeiten wir unter Zeitdruck, denn wir wollen die Arbeiten möglichst wenig behindern.» Auch an der Stelle beim Schlossergässli 2, die Auf der Maur nun untersucht hat, werden jetzt die Leitungen für die Fernwärme verlegt und die Gräben wieder zugeschüttet.

In Altdorf dürften noch einige Schätze im Boden schlummern. Bei archäologischen Grabungen auf dem Winterbergareal in Altdorf wurden vor ein paar Jahren spätrömische Münzen, eine Gewandspange und ein goldener Anhänger gefunden. Für die Fachleute sind das Hinweise auf eine Besiedlung seit römischer Zeit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen