Neue Pflästerung in Altdorfer Innenstadt abgeschlossen

Altdorf Bauarbeiten rund um den Lehnplatz sind bald abgeschlossen Ab dem 24. August sind die Schlosser- und Greinergasse wieder offen. Die neue Pflästerung ist behindertengerecht und wertet das Dorfbild auf. 22.08.2022, 16.59 Uhr

In Altdorf ist in der Schlossergasse sowie in der oberen Lehngasse (Greinergasse) eine behindertengerechte Pflästerung verlegt worden. Dies schreibt die Bauabteilung der Gemeinde Altdorf in einer Mitteilung. Die Bauarbeiten sind am 11. Juli gestartet und dauern noch bis Übermorgen Mittwoch. Die neu verlegte Pflästerung wertet das Dorfbild von Altdorf auf, wie es in der Mitteilung heisst. (nae)