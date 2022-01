Altdorf: Bei Traditionsladen «Käse Arnold» wechselt der Besitzer

Altdorf Bei Traditionsunternehmen «Käse Arnold» wechselt der Besitzer Nach 150 Jahren wird erstmals jemand, der nicht aus der Linie der Familie Arnold stammt, neuer Besitzer des Altdorfer Ladens. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

An der Schmiedgasse 10 in Altdorf wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: Der Zentrum-Markt Arnold geht nach 150 Jahren in den Händen der Familie Arnold in diejenigen von Patrick Schillig über. Bis Ende 2021 war noch der Sohn von Max und Antoinette Arnold, David Arnold, als Geschäftsleiter tätig. Aus der Familie Arnold hat sich keine Nachfolge abgezeichnet. «Wir haben nach einer Lösung gesucht, um den Erhalt des Geschäftes für Uri für die nächsten Jahre zu sichern. Mit Patrick Schillig hatten wir die Chance, an jemanden zu verkaufen, der zu 100 Prozent passt», sagt David Arnold. Er selber will noch bis im Sommer 2022 als Angestellter von Patrick Schillig im Zentrum-Markt tätig sein, bis die Übergabe vollständig geregelt ist.

Der neue und der alte Geschäftsleiter: Patrick Schillig (links) und David Arnold sind ein gutes Team. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 10. Januar 2022)

Für Patrick Schillig bot sich mit dem Kauf des Zentrum-Marktes eine einmalige Gelegenheit:

«‹Käse Arnold› ist ein Urner Traditionsunternehmen und ich weiss, was dieser Name für Uri bedeutet. Davor hatte ich Respekt.»

Der Einstieg sei damit vergleichbar, sich in einer neuen Familie zurechtzufinden. Von David Arnold, seinen Eltern und dem Team sei er aber sehr gut aufgenommen worden. «Sie unterstützen mich, wo sie können.» Der Draht zum Team sei von Anfang an da gewesen. Stammkunden, die über den Wechsel schon etwas länger informiert sind, attestieren denn auch den Arnolds, mit Patrick Schillig die richtige Wahl getroffen zu haben.

Die Möglichkeit, sich frei entfalten zu können

Zum Schritt in die Selbstständigkeit bewogen hat Patrick Schillig, der zuvor 25 Jahre lang für die Migros tätig war, die Möglichkeit, sich frei entfalten zu können. «Man kann neue Produkte ausprobieren und noch stärker regionale Produkte berücksichtigen», sagt er. Das Sortiment umfasst 7000 Artikel. 20 Prozent des Umsatzes entfallen auf regionale Produkte. Schillig sagt:

«Meine Vision ist es, die bisherige Idee der regionalen Verankerung noch weiter zu stärken.»

Der Kanton Uri sei mit seinen vielen Kleinproduzenten prädestiniert für diese Strategie.

David Arnold war seit 1995 Geschäftsleiter des Zentrum-Marktes in Altdorf. In den vielen Jahren hat er grosse Veränderungen erlebt: «Vom Scanner an der Kasse über die Zunahme der Produktvielfalt bis zu Trends wie vegetarisches und veganes Essen oder Reformprodukte gab es grosse Entwicklungen», sagt David Arnold. Vor 25 Jahren habe es in den Regalen zwei Erdbeerjoghurts gegeben, heute seien es bis zu sechs. Auch das Kaufverhalten der Kunden habe sich verändert: «Durch das Aufkommen von Tankstellenshops wurde dieses schnelllebiger, Wocheneinkäufe verlieren zunehmend an Bedeutung.» Dass der Zentrum-Markt das Lädelisterben überlebt hat, ist kein Zufall:

«Man muss am Puls der Zeit sein. Vom Onlinehandel ist der Lebensmittelbereich zudem weniger stark betroffen.»

Diese Vorlieben teilen beide Geschäftsleiter

Ein «spezielles Gefühl» sei es schon, so Arnold, mit der 150-jährigen Familientradition zu brechen. «Andererseits war uns stets klar, dass auch eine 150-jährige Ära irgendwann vorbeigehen wird. Insofern fällt es einem schon fast wieder leicht», sagt David Arnold. Das Wichtigste sei, dass der Laden dem Kanton Uri erhalten bleibe. David Arnold und Patrick Schillig sind sich übrigens nicht nur über die Vision einig, sie teilen beide auch die Vorliebe für Urner Alpkäse und Urner Rohschinken.

Im Zentrum-Markt läuft vieles noch wie seit eh und je persönlich ab, wie sich in einem Rundgang im Laden zeigt. Im Geschäft können Kunden die Produkte sehen, betasten und riechen. «Eine so grosse Vielfalt auf so kleinem Raum habe ich noch nie gesehen», betont Patrick Schillig. Und David Arnold lässt auch im Namen seiner Eltern Antoinette und Max ausrichten: «Wir wollen den Kunden für ihre Treue danken. Wir schätzen die Wertschätzung seit 150 Jahren und hoffen, dass sie Patrick dasselbe Vertrauen schenken wie uns.»

