"Uri aktiv" findet Ende August wieder in Altdorf statt.

Altdorf Bei «Uri aktiv» wird dieses Jahr auch getanzt Ende August steht der Urner Hauptort wieder ganz im Zeichen von «Uri aktiv». Verschiedenste Angebote sollen den Bewegungsdrang wecken. Urs Hanhart 16.08.2021, 16.31 Uhr

OK-Präsident Seppi Imholz zeigt an der Ausstellung unter anderem neue Laufschuhe und gibt Tipps ab. Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 12. August 2021)

Nach der gelungenen Premiere von 2019 und der nicht minder erfolgreichen Zweitauflage im Vorjahr führen Imholz-Sport und Steve-Events vom 27. bis zum 29. August im Altdorfer Dorfkern zum dritten Mal den Breitensportevent Uri aktiv durch. Diesmal können die Veranstalter mit verschiedenen Neuerungen aufwarten. Im Zentrum steht jedoch nach wie vor der Cityrun und -walk, zu dem am Samstag um 10 Uhr auf dem Unterlehn vor dem Zeughaus gestartet wird. «Das ist unser eigentliches Highlight. Dort können die Urner zeigen, dass sie aktiv sind und sich bewegen», sagt OK-Chef Seppi Imholz. «Wir erwarten etwa rund 100 Teilnehmer. Alle werden in leuchtend gelben T-Shirts unterwegs sein. Mitglieder des LC Altdorf, Teilnehmer des Lauftreffs und auch einige Langläufer haben bereits zugesagt.»

Beim fünf Kilometer langen Cityrun und -walk, der durch Altdorf führt, handelt es sich um kein Rennen, sondern die Teilnahme und die Freude am Laufen und Walken soll im Vordergrund stehen. Erfahrene Guides werden die verschiedenen Lauf- und Walkinggruppen anführen und das Tempo vorgeben. Imholz sagt:

«Unser Ziel ist es, die Leute dazu zu animieren, sich zu bewegen. Viele brauchen einen Ansporn. Mit Uri aktiv möchten wir einen solchen bieten.»

Vom «Longjog» bis zum Intervalltraining

Sportlich lanciert wird der Event am Freitag, 18 Uhr, mit einem geleiteten Trailrun durch den Altdorfer Wald. Laufbegeisterte kommen auch am Sonntag auf ihre Kosten. Am letzten Tag stehen betreute «Longjogs» über die Distanzen 10, 21 und 30 Kilometer auf dem Programm. Losgeht es um 10.30 Uhr vor dem Zeughaus. Darüber hinaus besteht am Samstagnachmittag die Möglichkeit, an einem Intervalltraining auf der Bahn teilzunehmen. Diese Trainingsform wird vor allem von Leistungssportlern angewendet, bringt aber auch weniger Geübten schnelle Fortschritte. Allerdings sollte sie sehr dosiert angewendet werden.

Seppi Imholz will beim Event unter anderem ein neues Profi-Laufanalyse-System präsentieren. Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 12. August 2021)

Daneben wird den Teilnehmern und Besuchern ein attraktives Rahmenprogramm geboten. «Wir haben einige Anpassungen und Optimierungen vorgenommen», erklärt Imholz. «Unter anderem haben wir ein neues Profi-Laufanalyse-System der Firma Currex, das zum Beispiel zeigt, welche Regionen im Fuss besonders belastet werden und wie die Druckverteilung im Stehen und Gehen ist. Zudem stellen wir eine neue Einlegesohle der Marke Tyfo vor, die gezielt die Fuss und Wadenmuskulatur aktiviert.» Eine Laufanalyse im Wert von 79 Franken ist gratis. Bereits im vergangenen Jahr bestand die Möglichkeit, eine Laufanalyse vornehmen zu lassen. Allerdings war damals eine andere Firma mit einem etwas anderen Konzept vertreten.

Zeughaus wird zum «Laufvillage» umfunktioniert

Im Zeughaus, das zum eigentlichen Laufvillage umfunktioniert wird, gibt es an allen drei Tagen wie gewohnt eine Ausstellung. Dort werden unter anderem Laufschuhe von verschiedenen Topmarken, darunter neu «Hoka», sowie diverse Laufutensilien, aber auch Outdoor-Equipment und etliche Neuheiten sowie Fitnessgeräte präsentiert. Kunden werden von versierten Markenvertretern beraten und profitieren von Ausstellungsrabatten von bis zu 20 Prozent. Zudem besteht auch die Möglichkeit, Material zu testen.

Damit auf dem Unterlehn immer wieder etwas läuft, gibt es neuerdings Tanzvorführungen, unter der Leitung von Tamara Lustenberger, und zwar an allen drei Tagen. Die Shows werden zwei- bis dreimal pro Tag gezeigt. Der OK-Präsident betont:

«Tanzen ist ja auch Bewegung und passt dadurch sehr gut in unser Konzept.»