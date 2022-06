Korporationsrat Uri will Mehrheitsbeteiligung an EWA - Energie Ur

Altdorf Beteiligung an der Wasserkraft: Korporation stärkt dem Kanton den Rücken Der Korporationsrat Uri spricht sich an seiner Sitzung einstimmig für eine Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand an EWA – Energie Uri aus. Markus Zwyssig 24.06.2022, 16.02 Uhr

Die künftige Beteiligung an der Nutzung der Wasserkraft stand im Zentrum der Sitzung des Korporationsrats Uri. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 24. Juni 2022)

Der Entscheid fiel nach halbstündiger Debatte einstimmig. Der Korporationsrat Uri gibt dem Engeren Rat die Kompetenz, gemeinsam mit dem Kanton Uri über eine Mehrheitsbeteiligung an EWA – Energie Uri zu verhandeln und den Aktienanteil entsprechend zu erhöhen. Er habe fast Hühnerhaut, sagte Kurt Schuler, Präsident der Korporation Uri, nach der Abstimmung. Er sei «extrem motiviert und habe extrem Freude» an dem klaren Resultat. «Das gibt den nötigen Rückhalt, um zusammen mit dem Kanton mit den Leuten von Axpo zu verhandeln und den Volkswillen auch umzusetzen.»

Mit klaren Worten habe die Korporation Uri den Kanton bereits im Vorfeld der Landratsdebatte zur Lucendro-Diskussion im Mai 2021 unterstützt, sagte Korporationsverwalter Lukas Wyrsch: «Nur mit einer Mehrheit an EWA – Energie Uri kann das Interesse von Land und Volk gewahrt werden.» Der Landrat habe in der Folge das Geschäft einstimmig mit Direktiven an den Regierungsrat zurückgewiesen. Gefordert wurde unter anderem, dass der Regierungsrat mit der Axpo erneut verhandelt, mit dem Ziel einer verbindlichen Zusage für eine Mehrheitsbeteiligung an EWA – Energie Uri. An der Landratsdebatte über die Energiestrategie im März 2022 wurde erneut über die Wichtigkeit einer Mehrheitsbeteiligung betont.

«Nur ein gemeinsames Vorgehen kann zum Ziel führen», gab sich Wyrsch überzeugt. «Wenn der Regierungsrat mit voller Unterstützung des Landrats und der Engere Rat ebenso mit derjenigen des vom Grossen Rat in Verhandlungen treten können, dann ist das eine starke Sache und ein gutes Zeichen nach aussen.»

«Im Kanton Uri wird aus der Wasserkraft viel mehr Energie produziert, als wir selber brauchen», stellte Wendelin Loretz, Präsident der Energiekommission, klar. «Dies wird jedoch nicht von uns, sondern von aussen kontrolliert.» Mit einer Mehrheitsbeteiligung könnte das korrigiert werden. Ziel der anstehenden Verhandlungen müsse sein, dass Uri von den Einnahmen stärker profitieren könne.

Gleich lange Spiesse für Geber und Nehmer gefordert

«Uri fährt heute einen Sonderzug in Sachen Beteiligungen an Wasserkraftwerken», sagte Anton Furrer, Erstfeld. In anderen Kantonen seien diese deutlich höher – teilweise bis zu 100 Prozent. «Bei den Neuverhandlungen der Konzessionen muss es das Ziel sein, dass Korporation und Kanton zusammen eine Mehrheitsbeteiligung erreichen.» Einzelne Exponenten aus städtischen Agglomerationen würden abschätzig über die Bewohnerinnen und Bewohner der Berggebiete sprechen:

«Hinter vorgehaltener Hand werden wir als Hinterwäldler, Neandertaler und Steinbeisser bezeichnet.»

Im Hinblick auf die Kostenentwicklung im Strommarkt und zukünftigen Neuverhandlungen von Konzessionen müsse es aber darum gehen, dass Geber und Nehmer mit gleich langem Spiess argumentieren können. Mit einer Zustimmung könne der Engere Rat voller Tatendrang in dieser Richtung weitergehen.

Für Stefan Jauch, Altdorf, gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, dem Geschäft zuzustimmen. «Die Korporation Uri ist der wichtigste Partner des Kantons, um die Mehrheitsbeteiligung zu erreichen.» Aktuell ist die Korporation Uri an EWA – Energie Uri mit sechs Prozent beteiligt. «Der Kanton und die Korporation Uri sollen mehr profitieren von der Wasserkraft.» Kanton und Korporation haben heute jährlich Einnahmen aus den Wasserzinsen von 26 Millionen Franken. «Diese sind aber unter politischem und betriebswirtschaftlichem Druck.» Daher sollen Kanton, Gemeinden und Korporation versuchen, mit einer Mehrheitsbeteiligung die Grundversorgung und die Wertschöpfung selber in die Hand zu bekommen.

Strom, der in Uri produziert werde, solle auch der Bevölkerung zugutekommen, sagte Beat Tresch, Silenen. Peter Truttmann, Seelisberg, bezeichnete die Zusammenarbeit von EWA – Energie Uri mit Kanton und Korporation Uri als Erfolgsmodell. Und zur angestrebten Mehrheitsbeteiligung:

«Dies dürfte wohl das grösste Finanzgeschäft der Korporation werden, es ist aber auch eine grosse Chance und ein wichtiges Zeichen für die regionale nachhaltige Energieproduktion und für sichere Arbeitsplätze.»

Nur wenige kritische Stimmen zum Waldreservat in der Göscheneralp

Im Göschenertal soll ein Waldreservat ausgeschieden werden. Der Korporationsrat Uri stimmte einem entsprechenden Dienstbarkeitsvertrag mit 24 Ja- zu zwei Nein-Stimmen klar zu. Die Entschädigung beträgt 330'000 Franken. 90 Prozent erhält die Bürgergemeinde Göschenen und zehn Prozent die Korporation Uri. Es zeige sich immer mehr, dass in verschiedenen Gebieten Interesse bestehe, und dafür sogar noch Geld zu zahlen, ein Reservat zu schaffen. Solchen Geschäften stehe er kritisch gegenüber, sagte Thomas Arnold, Unterschächen.

Einstimmig sprach der Korporationsrat Uri 91'000 Franken an den Neubau eines Alpstalls auf Gitschitaler Boden in Seedorf von Agnes und Beat Zurfluh-Herger, Attinghausen. Insgesamt wird beim Projekt mit Kosten von 650'000 Franken gerechnet.

«Der Engere Rat ist geschlossen gegen die Präsenz des Wolfs im Kanton Uri», betonte Kurt Schuler in der Fragestunde. «Die Korporation steht ganz klar zu Land-, Alpwirtschaft, Tourismus und zur Bergbevölkerung.» Wenn die Alpen und ihre Weiden nicht mehr genutzt und gepflegt würden, gehe das zu Lasten der Biodiversität. «Dass der Korporation Uri der Erhalt der Landwirtschaft viel wert ist, zeigt sie, indem die Weidepflege mit 200'000 Franken jährlich unterstützt wird.»