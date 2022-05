Urner macht Parodie von Bettwaren-Werbung in Gasthaus Tellenbräu

Aus Kissen werden «Damärüschli»: Über das Gasthaus Tellenbräu in Altdorf gibts einen neuen Comedy-Clip, angelehnt an die legendäre Fischer-Bettwaren-Werbung. «Das Filmchen ist Teil eines Hochzeitsvideos», sagt Hauptdarsteller Florian Arnold, Leiter der Redaktion Urschweiz, welche die Urner, Nid- und Obwaldner Zeitung produziert. Am Sonntagnachmittag sei das Video in Windeseile über Whatsapp verbreitet worden: «Faszinierend zu sehen, wie es sich jetzt im Netz verbreitet.»

10.05.2022, 14.18 Uhr