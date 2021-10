Altdorf Bub nach Dreimeter-Sturz erheblich verletzt Am Montagabend ist es bei einer Sporthalle in Altdorf zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein sieben Jahre alter Knabe erheblich verletzt. 26.10.2021, 15.58 Uhr

Der Unfall hat sich am Montag, 25. Oktober 2021, gegen 17.30 Uhr in der Sporthalle in Altdorf ereignet. Ein siebenjähriger Junge stürzte aus noch ungeklärten Gründen rund drei Meter von einer Tür, die ins Freie führte, auf ein Vordach hinunter. Der Knabe zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Uri am Dienstag mitteilte.