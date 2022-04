Buch von Urs Wüthrich beleuchtetden Wandel im Userntal

Altdorf Buch beleuchtet den Wandel im Urserntal Das Urserntal hat sich in den letzten Jahren gewaltig verändert. Nun ist zu diesem Thema ein von Urs Wüthrich verfasstes Buch erschienen. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Pro Natura Uri beauftragte 2015 den Bürgler Biologen Urs Wüthrich (73), die zu erwartenden Veränderungen in der Skiarena Andermatt-Sedrun fotografisch zu erfassen und zu dokumentieren. Mit der Errichtung eines Tourismusresorts, einer 18-Loch-Golfanlage und der Ausdehnung des Skigebiets begann im Urserntal 2005 eine neue Zeitrechnung. Wüthrich hielt den landschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel in der Tourismusregion fest. In Zusammenarbeit mit der Naturforschenden Gesellschaft Uri erstellte er zusätzlich ein ausführliches Inventar der Urschner Pflanzen- und Tierwelt.

Nach mehrjährigen Recherchen wurden seine Ergebnisse nun der Öffentlichkeit in Buchform vorgestellt. Der Titel des reich bebilderten, 240-seitigen Werks lautet «Das Urserntal im Umbruch». An dessen Finanzierung beteiligten sich nebst Pro Natura und der Naturforschenden Gesellschaft Uri auch die Dätwyler-Stiftung.

Fauna und Flora leiden unter dem Boom

Buchvernissage «Das Urserntal im Umbruch»: Autor Urs Wüthrich präsentiert sein Buch mit Pia Tresch, Geschäftsleiterin Pro Natura Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 27. April 2022)

An der sehr gut besuchten Buchvernissage, die am Mittwoch im Uristiersaal in Altdorf abgehalten wurde, hielt Autor Wüthrich einen längeren Vortrag. Er betonte: «Die Wintersportmöglichkeiten im Urserental sind heute beachtlich. Sie bringen jedoch auch beträchtliche unerwünschte Folgen und Narben in der Landschaft mit sich. Immer offensichtlicher ergänzen Angebote für den Sommertourismus das propagierte Bild der Skiarena.» Unter Berücksichtigung des Klimawandels und der ganzjährigen Auslastung von Hotelanlagen sei eine solche Erweiterung der Palette verständlich. «Es stellt sich jedoch die Frage nach den Grenzen und was eine suggerierte heile Alpenwelt noch erträgt», so Wüthrich. Als problematisch erachtet er den Kunstschnee:

«Er ist schwerer und hat weniger Luftschichten. Dadurch geht die Vegetation darunter kaputt, oder sie verändert sich zumindest. Man sieht die Spuren vor allem im Sommer.»

Auch bei der Energieversorgung sei das Ganze nicht ganz so grün, wie man weismachen wolle. Es werde gemogelt, wenn man von einem Nullsummenspiel spreche. Im Winter müsse Strom zugekauft werden, und dieser stamme aus Kohle- und Atomkraftwerken. Wüthrichs Bilanz: «Wirtschaftlich hat sich der Umbruch gelohnt. Gleichzeitig wird der Bestand an Pflanzen und Tieren immer kleiner. Die gesamten Auswirkungen der grossen Veränderungen im Gotthardgebiet werden erst nach und nach sichtbar. Meine Dokumentation ist deshalb weder vollständig noch abschliessend. Sie endet mit einer Reihe offener Fragen.»

Ein Werk von monumentaler Breite

«Wie verändern sich Flora und Fauna unter den neuen Begebenheiten? Wie wird die Umweltbilanz ein paar Jahre nach Inbetriebnahme der Freizeitanlagen im Urserntal aussehen? Wird die Schneehühnerpopulation am gleichnamigen Schneehühnerstock noch vorhanden sein?» Diese Fragen stellte Pia Tresch, Geschäftsführerin Pro Natura Uri, in den Raum. Dann fügte sie noch an: «Mit der nun vorliegenden Bestandesaufnahme und Beschreibung der ökologischen und ökonomischen Verhältnisse aus heutiger Sicht sollte die Beantwortung zukünftig möglich sein.»

Peter Spillmann, Präsident der Naturforschenden Gesellschaft Uri, zeigte sich von Wüthrichs Buch begeistert. Er unterstrich:

«Ihm ist ein Werk von monumentaler thematischer Breite gelungen. Er hat nichts vergessen, was erwähnenswert ist.»

Viel Lob gab es auch von Stella Jegher, Geschäftsleitungsmitglied von Pro Natura. Sie verwies auf den grossen Durchhaltewillen, den Wüthrich bei diesem langjährigen Projekt an den Tag gelegt habe.

Ebenfalls beeindruckt vom neuen Buch zeigte sich Regierungsrat Daniel Furrer. «Das Furkagebiet ist bekanntermassen ein biologischer Hotspot. Dazu gilt es, Sorge zu tragen», sagte er. Es sei Aufgabe der Politik, zwischen Schutz und Nutzung zu vermitteln. Das sei nicht immer so einfach. Zumindest aus Sicht des Kantons sei die Entwicklung im Urserntal eine Erfolgsgeschichte, seien doch Hunderte neue Arbeitsplätze geschaffen worden und Andermatt zum besten Zahler im innerkantonalen Finanzausgleich avanciert. «Es braucht weiterhin einen Abgleich zwischen Schutz und Nutzung. Einigungen zu finden, ist nicht einfach. Aber meistens gibt es eine Lösung», so Furrer.

