Altdorf Bürgler Turnerinnen beweisen ihr athletisches Können beim Gotthard-Cup Nebst 15 Auszeichnungen bejubelten die Turnerinnen von Getu Bürglen zweimal Bronze und einmal Gold. 08.06.2022, 13.37 Uhr

Die glücklichen Urner Kantonalmeisterinnen; von links: Bianca Volken (KD), Chiara Gisler (K7), Catrina Deplazes (K5), Yara Baumann (K6). Bild: PD

Der 8. Gotthard-Cup ging am Wochenende vom 28. und 29. Mai in Altdorf über die Bühne. Die Vorfreude auf den Heimwettkampf der Urner Geräteturnerinnen war gewaltig, wie es in einer Mitteilung der Getu Bürglen heisst. Das OK leistete bereits Wochen davor grosse Arbeit und machte es zusammen mit allen Helfern und der Unterstützung von zahlreichen Sponsoren möglich, einen gelungenen Turn-Anlass zu organisieren.

Die Stimmung in der Feldli-Halle war mitreissend, dafür verantwortlich waren zahlreiche Fans, welche die Leistungen der rund 400 Turnerinnen bewunderten. Die Urnerinnen wurden besonders unterstützt und nebst 15 Auszeichnungen durften zweimal Bronze und einmal Gold für den Getu Bürglen bejubelt werden.

Bronze für Neria Zberg

Den Start machten die Jüngsten (K1). Gianna Indergand gelang am Boden eine 9,35. Neria Zberg brillierte an den Ringen, 9,65. Gianna Indergand und Samira Ibrahimi doppelten nach, 9,30. An Sprung und Reck konnten allen voran Neria Zberg und Gianna Indergand super Noten erzielen. Somit durfte sich Neria Zberg als 3. ihre erste Medaille und den Titel Urner Kantonalmeisterin überreichen lassen. Gianna Indergand freute sich als 4. über ihre Auszeichnung.

Für die sechs «K2er» war die Aufregung gross. Die Ringe gelangen Anina Gisler besonders (9,50). Zoé Arnold und Sara Infanger freuten sich je über 9,45. Sumea Ibrahimi, 9,30, und Lynn Imholz, 9,25, ergänzten die gute Teamleistung. Am Sprung brillierte Anina Gisler, 9,35. Lynn Imholz zeigte am Reck gute Posen, 9,20. Als Urner Kantonalmeisterin durfte Anina Gisler als 18. die Auszeichnung und viel Motivation mitnehmen. Im K3 gelang Anna-Sophia Arnold am Boden eine gute Übung, 9,00. Die Trainingsleistungen und saubere Stände konnten an den Ringen abgerufen werden. Anna-Sophia Arnold wurde mit 9,30 belohnt. Am Reck gelang ein guter Abschluss, Anouk Jeisy, 9,25, freute sich besonders. Als 13. konnte Anna-Sophia Arnold schliesslich als beste Urnerin ihre verdiente Auszeichnung entgegennehmen.

Die Turnerinnen der Kategorien 1 und 2 nach der Rangverkündigung. Bild: PD

Die vier K4-Turnerinnen starteten am Boden. Isabell Kempf überzeugte mit 9,10. An den Ringen beeindruckten alle mit guter Schwungsteigerung. Meret Muheim gelang ein perfekter Salto-Abgang, 9,40. Mit 9,35 doppelte sie am Sprung nach. Am Reck konnten sie mit starker Teamleistung den ersten Wettkampf-Tag erfolgreich beenden. Meret Muheim erzielte durch ihre Konstanz den 5. Rang und freute sich mit Isabell Kempf (9.) über die Auszeichnung.

Gute Noten bei hohen Sprüngen

Am Sonntag präsentierten die aktiven Turnerinnen ihr Können, die «K6er» starteten. Am Boden zeigten die drei Bürlgerinnen Übungen mit Flic. Yara Baumann und Muriel Schuler erreichten mit je zwei hohen Sprüngen gute Noten (9,40 und 9,325). Am Schlussgerät war Yara Baumann (9,00) die Beste. Beim Rangverlesen durfte sie sich als 9. zur Kantonalmeisterin küren lassen. Auch Muriel Schuler (11.) und Michelle Baumann (15.) genossen beim Erhalt ihrer Auszeichnung das heimische Publikum. Im K7 wurden die drei Urnerinnen besonders angefeuert. Umso grösser war die Freude bei Chiara Gisler an den Ringen, als sie starke 9,60 erhielt. Den Schwung nahmen sie mit und zeigten je zwei hohe Sprünge. Desirée Zgraggen erturnte sich den hohen Schnitt 9,40. Am Reck zeigten alle technisch anspruchsvolle Übungen. Chiara Gisler gelang diese besonders elegant, erneut 9,60. Im starken Teilnehmerfeld konnte sich Chiara Gisler als 7. und Desirée Zgraggen als 9. behaupten und sie durften verdient die Auszeichnung entgegennehmen. Gewinnen konnte die Königskategorie Anja Langensand, Getu Obwalden.

Die «K5er» punkteten am Boden mit 9,40 von Catrina Deplazes und je 9,30 von Lia Gerig und Laura Baumann gleich mehrfach. An den Ringen ging dies mit je 9,60 von Catrina Deplazes und Valeria Gamma weiter. Am Sprung bewiesen die beiden ihre Topform, erneut je 9,60. Lia Gerig doppelte mit 9,55 nach. Mit super Noten durfte sich Catrina Deplatzes am Ende die Bronzemedaille umhängen lassen. Valeria Gamma (4.) freute sich mit Lia Gerig (17.) und Livia Arnold (31.) über die Auszeichnung.

Die strahlende Gewinnerin der Kategorie Damen, Bianca Volken. Bild: PD

Sensationelle Stimmung beim Sieg von Bianca Volken

Bei den Damen gelang Bianca Volken mit eleganter Boden-Übung (9,50) der Start besonders. An den Ringen konnte sie noch zulegen, 9,65. Auch Julia Müller brillierte (9,50). Am Sprung verdankten die fünf Urnerinnen, die Unterstützung des Publikums mit solider Teamleistung. Erneut glänzte Bianca Volken (9,35). Am Reck gelangen Julia Müller und Delia Volken mit 9,40 und 9,30 die höchsten Noten im KD. Für einen letzten Höhepunkt in der Halle sorgte zur Freude des Publikums die Verkündung des verdienten Sieges im KD von Bianca Volken. Mit den Auszeichnungen von Julia Müller (4.) und Delia Volken (6.) ging ein gelungener Gotthard-Cup zu Ende. (pd/RIN)