Altdorf Bundesrat zu Gast in Uri: Cassis spürt «freudige Aufbruchstimmung» Die GV von Wirtschaft Uri stand ganz im Zeichen des Auftritts von Bundesrat Ignazio Cassis. Dabei zeigte sich der Aussenminister äusserst gesprächig. Urs Hanhart 22.06.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Ignazio Cassis war erstmals ein Bundesrat an der GV von Wirtschaft Uri anwesend. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 21. Juni 2021)

Einen derart hohen und prominenten Gast gab es zuvor noch nie bei Wirtschaft Uri. An der 9. Generalversammlung des früheren Urner Gewerbeverbandes, die am Montag unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmassnahmen im Uristiersaal der Dätwyler AG in Altdorf abgehalten wurde, war mit Ignazio Cassis erstmals ein Bundesrat zugegen.

Genau genommen erschien der Magistrat erst kurz vor Beendigung der ordentlichen Traktanden. Ein gutes Timing, denn nach einer kleinen Pause konnte er gleich sein Gastreferat zum Thema «Zusammenarbeit mit der EU – wie weiter?» halten. Einleitend betonte er: «Es tut gut, wieder unter Mitmenschen zu sein. Diese Nähe und den direkten Austausch habe ich vermisst. Es geht langsam aber sicher vorwärts», so Cassis. «Das sehe ich nicht nur an meinem persönlichen Kalender, in welchem sich digitale Sitzungen vermehrt wieder zu persönlichen Treffen wandeln, auch die Wirtschaft zieht wieder an. Man spürt eine freudige Aufbruchstimmung. Und das macht Mut.»

Cassis begründete sehr ausführlich, weshalb die Landesregierung die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen abgebrochen hat. Er unterstrich: «Die substanziellen Differenzen waren nicht überwindbar. Es war ein schwieriger Entscheid, aber ein richtiger und auch ein überzeugter.»

Es handelt sich um keinen Brexit der Schweiz

Der EDA-Chef wies darauf hin, dass der Bundesrat nun zwei Schienen fahre. Einerseits gebe es eine diplomatische Offensive. Mit allen 25 Botschaften in der EU werde das Gespräch gesucht. Es gelte klar aufzuzeigen, dass es sich um keinen Brexit der Schweiz handle. Vielmehr wolle sie am bilateralen Weg festhalten. «Wir arbeiten überzeugt in Richtung Stabilisierung der Beziehungen zur EU», so der Aussenminister.

«Wir müssen aufhören, zu wenig selbstbewusst aufzutreten. Die Schweiz ist der viertgrösste Handelspartner der EU und der zweitgrösste Investor. Das heisst, wir sind wichtig für die EU, was sie auch weiss.»

Der Bundesrat tauschte sich mit Vertretern aus der Urner Wirtschaft und Politik aus. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 21. Juni 2021)

Man müsse auch selbstkritisch sein, aber sich nicht in eine Bettlerposition gegenüber der EU begeben. «Gleichzeitig sollte man nicht übermütig werden, denn wir brauchen gute Beziehungen zur EU. Das ist unentbehrlich», ergänzt Cassis. Der Bundesrat bleibe überzeugt vom bilateralen Weg und suche Alternativen, um trotzdem weiterzukommen. Dies im Bewusstsein, dass gewisse Dinge in der Schweiz einfach nicht strapazierbar seien, wie beispielsweise die Auslegung der Personenfreizügigkeit.

Gute Erinnerungen an die Talgemeinde

Nach seinem Referat stellte sich Cassis den Fragen von Markus Arnold, Chefredaktor beim «Urner Wochenblatt». Zur Sprache kamen dabei auch seine Beziehungen zum Kanton Uri und die Befreiung des Tourismusresorts Andermatt von der Lex Koller bis ins Jahr 2040. Zu Letzterem sagte der hohe Gast: «Gerade in ländlichen und in Bergregionen gilt es dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen so gut wie möglich sind.» Vor einigen Jahren war Cassis Ehrengast an der Talgemeinde Ursern. Von diesem Erlebnis schwärmte er in den höchsten Tönen, meinte er doch:

«Ich habe beste Erinnerungen daran und bin mir dort viel wichtiger vorgekommen als kürzlich beim Treffen von Biden und Putin in Genf.»

An der GV beschlossen die Versammelten einstimmig, das Projekt Innovationsbiotop Uri finanziell zu unterstützen. Der Verband beteiligt sich mit 33'333 Franken am Aktienkapital von 100'000 Franken einer noch zu gründenden Non-Profit-AG. Weitere 30'000 Franken sind als Anschubfinanzierung gedacht. Voraussetzung ist allerdings, dass ein entsprechendes NRP-Projekt vom Regierungsrat genehmigt wird.

Grosses Bedürfnis für Innovationsbiotop

«Die bisherigen Gespräche haben gezeigt, dass ein echtes Bedürfnis für ein Innovationsbiotop besteht. So haben bereits einige Firmen, Institute und Hochschulen eine Zusammenarbeit zugesichert oder ihr Interesse daran angemeldet», erklärte Verbandspräsident René Röthlisberger. Das Konzept sieht vor, dass mit einer Trägerschaft von Wirtschaft Uri, der Urner Kantonalbank und dem Förderverein die Innovationsbiotop AG noch in diesem Jahr aus der Taufe gehoben wird.

Es ist geplant, am Standort des Kantonsbahnhofs in Altdorf zu starten. In Zukunft soll sich das Projekt über den ganzen Kanton entfalten können. Die jährlichen Kosten betragen laut Röthlisberger rund 400'000 Franken, wobei diese von Bund und Kanton (NRP) sowie den Förderern und Mietern getragen werden sollen. Das längerfristige Ziel ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

In der Geschäftsleitung von Wirtschaft Uri kam es zu einer Rochade. Simon Arnold schied aus dem Gremium aus. Für ihn wurde Ueli Arnold von der BWK als Nachfolger gewählt. Alle übrigen Mitglieder stellten sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung und wurden bestätigt. In absehbarer Zeit soll es einen Wechsel im Verbandpräsidium geben. Gemäss Röthlisberger ist eine Findungskommission daran, für ihn einen Nachfolger zu rekrutieren. Bald soll es dazu weitere Informationen geben.