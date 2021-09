Imholz Sport baut Cash in Altdorf um

Altdorf «Cash Sport & Fashion» ist neu umgebaut: Diese Investition ist eine Bekenntnis zum Standort Offener, lockerer und heller – so präsentiert sich Cash Sport & Fashion nach einem Totalumbau der Geschäftsräumlichkeiten. Urs Hanhart 17.09.2021, 17.10 Uhr

Cash Sport & Fashion. Silvia und Josef Imholz freuen sich über den gelungenen Totalumbau. Bild: Urs Hanhart

(Altdorf, 17. September 2021)

In den letzten sechs Wochen war Cash Sport & Fashion an der Schmidgasse 9 in Altdorf, eine Filiale der Imholz Sport AG, vorübergehend geschlossen. Dies aus gutem Grund, denn in dieser Zeit erhielt das Geschäft ein völlig neues Erscheinungsbild. «Hauptziel des Umbaus war es, den Kunden ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten. Dass sie sich wohler fühlen, mehr Platz haben und die Produkte besser präsentiert werden», erklärte Josef Imholz, der die Filiale zusammen mit seiner Frau Silvia Imholz leitet, am Donnerstag vor dem Eröffnungsapéro. Gleichzeitig betonte er: «Unverändert geblieben ist hingegen unsere Geschäftsphilosophie: Gut und günstig für die ganz Familie.»