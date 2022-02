Christine Stadler ist die neue Rektorin des BWZ Uri

Altdorf Christine Stadler ist neue Rektorin des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri Nachdem Thomas Ammann Ende Januar als Rektor zurückgetreten ist, ist Christine Stadler zuerst ad interim eingesprungen. Ab März wird die Altdorferin das Amt nun gänzlich antreten. 22.02.2022, 16.08 Uhr

Christine Stadler ist seit 2011 am BWZ Uri tätig. Bild: PD

Der Urner Regierungsrat hat auf Antrag der Schulkommission Christine Stadler, Altdorf, als neue Rektorin des Berufs- und Weiterbildungszentrums (BWZ) Uri gewählt. Die 47-Jährige wird ihre Stelle am 1. März dieses Jahres antreten, wie es in der Mitteilung des Regierungsrats heisst. Aktuell leitet sie das BWZ Uri als Rektorin ad interim, nachdem Stelleninhaber Thomas Ammann die Schule per Ende Januar 2022 verlassen hat.

Christine Stadler hatte ursprünglich die Handelsmittelschule absolviert und sich fortlaufend aus- und weitergebildet. Sie ist diplomierte Pflegefachfrau, diplomierte Erwachsenenbildnerin HF und hat den MAS in Adult and Professional Education absolviert. Zudem besitzt sie diverse CAS (unter anderem in Leadership und digitaler Transformation). Am BWZ Uri ist Christine Stadler seit 2011 tätig, zunächst als Lehrerin, später als Leiterin der Abteilung Handwerk/Technik/Gesundheit und als stellvertretende Rektorin. Christine Stadler ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Altdorf. (pd/RIN)