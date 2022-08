Altdorfer Pfarrer Daniel Krieg ist nun Domdekan

Altdorf / Chur Daniel Krieg ist nun Domdekan Bischof Joseph Maria hat den Altdorfer Pfarrer Daniel Krieg zum neuen Domherrn des Domkapitels «Unserer Lieben Frau zu Chur» ernannt. 29.08.2022, 05.00 Uhr

Anfang des Jahres hat Walter Niederberger mit 87 Jahren als Domdekan des Domkapitels «Unserer Lieben Frau» des Bistums Chur demissioniert, seitdem war die Stelle vakant. Nun hat die Generalversammlung des Domkapitels Pfarrer Daniel Krieg aus Altdorf zu seinem Nachfolger gewählt. Bischof Joseph Maria habe seine Wahl bestätigt, die sogleich in Kraft tritt, teilt das Bistum Chur mit.

Daniel Krieg ist neu Domdekan. Bild: F. X. Brun/PD

Krieg wird ab dem 1. Oktober als Regens des Priesterseminars St.Luzi wirken. Bischof Joseph Maria danke dem neuen Domdekan für seine Bereitschaft, auch dieses Amt anzunehmen und wünsche ihm für diese beiden, «für das Bistum wichtigen Aufgaben, Gottes reichen Segen».

Seit fast 20 Jahren Priester

Daniel Krieg hat Jahrgang 1974 und wurde nach dem Theologiestudium in Luzern und Mainz am 2003 in Einsiedeln zum Priester geweiht. Anschliessend wirkte er als Vikar in der Pfarrei Goldau SZ. Seit September 2007 ist er Pfarrer der Pfarrei St.Martin in Altdorf sowie Pfarradministrator der Altdorfer Pfarrei Bruder Klaus. 2011 wurde er zum Dekan des Dekanates Uri gewählt. 2021 ernannte ihn Bischof Joseph Maria Bonnemain zum Domherrn des Domkapitels «Unserer Lieben Frau zu Chur». (lur)