Altdorf Co-Working geht auch in Uri: Working Point zieht nach ersten fünf Jahren Bilanz Seit fünf Jahren treffen verschiedene Branchen im Working Point Altdorf aufeinander. Geschäftsführer Roman Schön blickt zurück und verrät die Erfolgsfaktoren. Florian Arnold 31.08.2022, 05.00 Uhr

Eine Bauingenieurin, ein Historiker, Elektroplaner, eine Qualitätsprüferin, ein Projektmanager, Mitarbeitende der «Urner Zeitung»: Im Working Point in Altdorf treffen die unterschiedlichsten Branchen aufeinander. Bürostuhl an Bürostuhl gehen Mitarbeitende ihrer eigenen Arbeit nach. Es ist der erste Co-Working-Space, den es in Uri gibt – und nun feiert das Angebot den 5. Geburtstag. «Damit ist die kritische Grenze für ein Start-up-Unternehmen erreicht», meint Leiter Roman Schön mit einem Lächeln.

«Der Working Point ist eine Erfolgsgeschichte.»

Unternehmer können sich auf Arbeit konzentrieren

Angeboten werden Versammlungsräume in verschiedenen Grössen: Vom Klassen- bis zum kleineren Besprechungszimmer. Daneben stehen fixe und temporäre Arbeitsplätze zur Verfügung, die auch mal nur für einen halben Tag gemietet werden können. «Der Working Point ist ausgerichtet auf Kleinstunternehmen, Freelancer und Pendler, die wenig Infrastruktur brauchen und sehr mobil unterwegs sind», erklärt er. «Die Halbtagsangebote werden noch nicht so stark genutzt, die Tendenz steigt jedoch.» Dafür seien die fixen Arbeitsplätze sehr begehrt. Denn zum Angebot gehören Internet, Drucker, Kaffeemaschine, Reinigung und die Mitbenutzung von Besprechungszimmern. «Früher musste man dreimal erklären, was Co-Working ist und wie es funktioniert», erinnert er sich.

«Durch die Coronapandemie weiss jeder, dass man auch woanders als im Büro arbeiten kann.»

Für jemanden, der im Homeoffice nicht so produktiv sei, könne der Working Point eine gute Alternative sein. «Wenn rechts und links gearbeitet wird, motiviert das mehr, als wenn man zu Hause abgelenkt ist», gibt er zu bedenken. «In den Gruppenarbeitsräumen tragen viele Kopfhörer, damit sie von den anderen nicht abgelenkt werden. Für sehr diskrete Branchen, wie etwa Treuhänder, eignet sich Co-Working etwas weniger.»

Wirtschaft liegt ihm am Herzen

Roman Schön ist das, was man als Tausendsassa bezeichnen würde. Er ist Dozent an der Schweizerischen Fachschule Teko in Luzern, führt die Firma Business Help Point und leitet den Working Point. Daneben ist er als «Gewerbe-Coach» der Gemeinde Altdorf tätig. «Die Wirtschaft zu fördern, liegt mir am Herzen», sagt er. Das sei auch der Beweggrund gewesen, den Working Point aufzuziehen. Die Dätwyler Stiftung war gerade daran, die Gebäude zu sanieren und stiess die Idee eines Co-Working-Space an. Roman Schön und sein Team bewarben sich dafür, das Konzept gemeinsam mit der Dätwyler Stiftung zu entwickeln und erhielten den Zuschlag.

Roman Schön, Leiter des Working Point in Altdorf, inmitten der «Besprechungsarena» im Empfangssaal des Working Point. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 25. August 2022)

«Alleine hätte ich es nicht gemacht», sagt der Ökonom, der sich im Working Point neben der Administration auch mal um Lampenbirnen, Druckerpatronen oder Kaffeemaschine kümmert. «Lean Management», nennt er das und lacht. Unterstützt wird er von Christine Blaser und Sara Fedier, die daneben auch ihren eigenen Projekten nachgehen. «Wir sind selber ein Start-up», erklärt Schön. Er räumt aber auch ein: «Ein Co-Working-Space ist keine Cash-Cow.» Damit «das grosse Geld» zu machen, sei im ländlichen Raum weniger möglich als in der Stadt. Nur durch eine Partnerschaft wie mit der Dätwyler Stiftung sei ein wirtschaftlicher Betrieb möglich.

Zum Jubiläum gibts Spezialangebote Der Working Point feiert sein 5-Jahr-Jubiläum mit verschiedenen Angeboten. Interessierte (Jung-)Unternehmer können während vier Halbtage gratis ein «Schnupper-Co-Working» absolvieren und die Infrastruktur des Working Points nutzen. Am kommenden Wochenende findet zudem ein Start-up-Wochenende statt, bei dem vier Teams gecoacht werden. Weiter wird eine Vortragsserie lanciert zu Themen wie Datenablage, E-Mail-Bewirtschaftung oder effektivem Arbeiten. Zudem werden Stipendien für Start-ups angeboten. Infos unter www.workingpoint.ch. (zf)

Neue Möglichkeiten ergeben sich

Und wie geht es nach dem 5-Jahr-Jubiläum weiter? «Der Platz wird langsam etwas knapp», sagt der Working-Point-Leiter. «Wir haben aktuell eine stabile Community. Aber Dynamik gehört zur Genetik von Co-Working: Es kommt immer wieder zu Veränderungen und neue Möglichkeiten ergeben sich.» Und was passiert mit Roman Schön selber?

«Die nächsten Jahre werde ich bestimmt dem Working Point treu bleiben. Zum einen steckt hier viel Herzblut drin. Zum anderen bin ich der prototypische Co-Worker.»

So diene die Infrastruktur auch seinen persönlichen Zwecken. «Was aber in zehn Jahren sein wird, das weiss ich nicht. Ich habe in meinem Berufsleben nie einen Masterplan verfolgt, sondern die Chancen ergriffen, wenn sie sich ergeben haben.» So wie eben den Working Point.

