Obergericht Uri weist Beschwerde von Aktionsbündnis Urkantone ab

Altdorf Keine Bewilligung für Coronakundgebung: Obergericht weist Beschwerde der Veranstalter ab Die höchste Urner Gerichtsinstanz lehnt eine Beschwerde des Aktionsbündnisses Urkantone ab. Die Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sei zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit gerechtfertigt gewesen. Markus Zwyssig 20.08.2021, 17.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die letzte grosse Demo gegen die Coronamassnahmen fand in Uri im September 2020 statt. Bild: Urs Hanhart

Das Aktionsbündnis Urkantone wollte am 10. April eine Coronaskeptiker-Kundgebung abhalten. Die Urner Sicherheitsdirektion lehnte das entsprechende Gesuch jedoch ab. Danach hat sich das Bündnis mit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen diesen Entscheid gewehrt (wir berichteten).

Mittlerweile hat das Urner Obergericht in der Sache entschieden – und stärkt der Sicherheitsdirektion den Rücken. Die Verweigerung der Bewilligung für eine Kundgebung beruhe auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage und sei verhältnismässig gewesen, hält das Obergericht in seinem Entscheid fest. «Der Schutz der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit stellt ein legitimes öffentliches Interesse dar.» Die Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sei deshalb gerechtfertigt gewesen.

Angespannte epidemiologische Lage

Das Gericht geht insbesondere aufgrund von Erfahrungen aus anderen solchen Kundgebungen davon aus, dass die Maskentragpflicht bei den bis zu 10'000 erwarteten Teilnehmern grösstenteils nicht befolgt worden wäre. «Eine für die Eindämmung des Virus geeignete Massnahme hätte somit nicht erfolgreich durchgeführt werden können, wenn die Kundgebung bewilligt worden wäre.» Die epidemiologische Lage sei äusserst angespannt gewesen. Der Anstieg der Fallzahlen in Uri sei damals sehr stark gewesen und habe weit über dem schweizerischen Durchschnitt gelegen. Die Verweigerung der Bewilligung sei deshalb zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erforderlich gewesen, so das Obergericht.

Der Regierungsrat hatte diese Verwaltungsbeschwerde an die verwaltungsrechtliche Abteilung des Obergerichts weitergeleitet, nachdem sie zunächst zu ihm gelangt war. In der Regel ist der Regierungsrat die erste Beschwerdeinstanz für solche Angelegenheiten. Doch der Regierungsrat hatte beschlossen, dass alle seine Mitglieder in den Ausstand treten müssen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Äusserungen in einer Medienmitteilung Ende März den Anschein der Befangenheit erwecken würden. Der Sicherheitsdirektor habe bei seinen Regierungsratskollegen Rückendeckung gesucht und grünes Licht erhalten. Die übrigen Regierungsräte seien somit in derselben Sache bereits tätig geworden, weshalb sie im Beschwerdeverfahren befangen seien. Die Beschwerde wurde daher an die nächsthöhere Instanz überwiesen.

Drei weitere Beschwerden ebenfalls erfolglos

Drei weitere Beschwerden, die gegen die Nichtbewilligung der Demo eingereicht wurden, hat das Obergericht bereits im Frühling abgeschrieben. Die Beschwerdeführer hatten die Gerichtsgebühren vorgängig nicht einbezahlt, wie es bei Verfahren dieser Art notwendig ist. Trotz des Verbots demonstrierten am 10. April rund 500 Personen in Altdorf illegal gegen die Coronamassnahmen des Bundes.