Altdorf CVP/Mitte lädt zum Mitt(e)sommerfest auf dem Lehnplatz Lea Gisler wird die Ortspartei für eine weitere Amtszeit führen. 20.06.2022, 17.17 Uhr

Die CVP Altdorf hat anlässlich ihrer Generalversammlung den Namen in «CVP – Die Mitte Altdorf» geändert, wie sie mitteilt. Die Ortspartei hat damit in den Statuten nachvollzogen, was die Kantonalpartei bereits vorgemacht hat, und ermöglicht so einen einheitlichen Auftritt der Mittepartei im Kanton Uri. Neben dem Namenswechsel stand die GV auch im Zeichen von Wahlen: Lea Gisler wird die Ortspartei für eine weitere Amtszeit führen, daneben wurden Bernhard Schuler, Urs Stadelmann, Simon Stadler und Oliver Gisler ebenfalls für eine weitere Amtszeit im Vorstand bestätigt.