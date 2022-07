Altdorf Das grosse Zügeln ist zu Ende – jetzt ist das neue Spital in Betrieb Das neue Kantonsspital Uri bringt nicht nur für Patientinnen und Patienten viele Veränderungen mit sich. Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es neue Aufgaben, wie das frisch geschaffene Running Team zeigt. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 18.07.2022, 11.30 Uhr

Spitaldirektor Fortunat von Planta kann nach dem erfolgreichen Schlussspurt beim Zügeln aufatmen. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 17. Juli 2022)

Das neue Kantonsspital Uri ist bezogen. Drei Tage dauerte die grosse Zügelaktion. Begonnen hat aber alles schon viel früher, wie Spitaldirektor Fortunat von Planta auf einem Rundgang sagt. «Vor zwei Jahren ging es los mit dem eigentlichen Zügelakt. Die Arbeiten insgesamt laufen aber sicher bereits vier Jahre.» Im Zentrum des Umzugs steht ein IT-Projekt mit insgesamt nicht weniger als 200 Servern.

«Wir haben die Chance gepackt und modernste Geräte angeschafft», so Fortunat von Planta. Dabei sei man weggekommen vom Papier und sei nun auf dem Stand der Technik, den man in einem Spital im besten Fall erwarten dürfe. Damit verbunden hätten viele Prozesse geändert und deshalb sei alles so komplex. «Wir wollen ein Regionalspital mit Vorbildcharakter sein», sagt Spitaldirektor Fortunat von Planta. «Mit dem Bezug des Neubaus ist der Kanton Uri optimal für die spitalbasierte Grundversorgung gerüstet.»

Am vergangenen Freitag fand die Schlussabnahme statt. «Die entsprechenden Verträge wurden unterzeichnet. Damit befindet sich das Gebäude nun in unserer Obhut», so der Spitaldirektor. Am Samstagmorgen früh ging es dann mit dem Schlussspurt los. Durchatmen konnte Fortunat von Planta am Montagabend, als alle Patientinnen und Patienten am neuen Ort waren und der Betrieb am alten Ort eingestellt werden konnte. Am Montag war zur Sicherheit über mehrere Stunden doppelt gefahren worden in den verschiedenen Bereichen und insbesondere in der Intensivpflegestation und im Notfall.

Monika Briker, Suzana Bogdanovic und Stefan Imhof vom Running Team bringen die erste Wäsche ins neue Kantonsspital Uri. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 17. Juli 2022)

«Natürlich gibt es überall noch viele Details, die erledigt werden müssen», sagt Fortunat von Planta. So fehle vielleicht noch irgendwo ein Stuhl oder eine Türe funktioniere nicht so, wie sie sollte. «Aber insgesamt gibt es nichts, was uns grössere Probleme bereitet. Alles ist erwartet gut und zu unserer Zufriedenheit abgelaufen.»

In der ersten Woche im neuen Kantonsspital sind nur eine begrenzte Zahl an Operationen geplant. «Eine Herausforderung beim Zügeln war, dass das Haus mit Patientinnen und Patienten fast voll besetzt war, was eher unüblich ist im Juli», so Fortunat von Planta. «Das anhaltend schöne Wetter im Sommer bringt – wie im Winter – einige Unfälle mit sich. Zu vermehrten gesundheitlichen Probleme führt aber auch die Hitze.»

Stefan Imhof, Monika Briker (hinten) und Suzana Bogdanovic befüllen die Lieferstellen mit Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 17. Juli 2022)

Die gesamte Logistik des Spitals obliegt neu dem sogenannten Running Team. Dieses steht unter der Leitung von Iwan Zgraggen. Ihm zur Seite stehen rund 10 Personen. Gewaschen wird momentan zwar noch im Kantonsspital Uri. Trotzdem wird aber das System nun so aufgebaut, dass man ab Sommer 2023 für die externe Wäsche bei der Stiftung Behindertenbetriebe Uri gerüstet ist. Die Schmutzwäsche wird in die Wäscherei gebracht. Dort werden die Wäschewagen neu aufgefüllt und auf die Abteilungen gebracht. Die leeren Wagen kommen wieder in die Wäscherei. Das nun aufgebaute neue System soll künftig auch für die externe Wäscherei in Schattdorf angewendet werden können.

Das Running Team ist neu auch für den Transport der Patientinnen und Patienten verantwortlich. Die gebrauchten Betten werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gereinigt, aufbereitet, frisch bezogen und wieder auf die Abteilung gebracht. Sie kümmern sich um die Lagerung und Auslieferung medizinischer Geräte. An rund 25 Lieferstellen werden Medikamente und Verbrauchsmaterial aufbereitet. Auch Briefe und Pakete werden übers Running Team koordiniert.

Markus Borel, Leiter der Intensivstation am Kantonsspital Uri, bereitet sich auf die ersten Patientinnen und Patienten vor. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 17. Juli 2022)

«Seit zwei Jahren haben wir uns auf den Tag x vorbereitet», sagt Katja Koens, Leiterin Services. «Mit dem Neubau verändern wir unsere Prozesse. Jetzt macht jede und jeder, was er am besten kann und Profi ist.» Dadurch kann sich beispielsweise das Pflegepersonal verstärkt der Pflege widmen.

«Wir freuen uns auf die Arbeit im Spitalneubau», sagt Suzana Bogdanovic. «Alle sind sehr motiviert.» In Zukunft sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Running Team mehr unter den Leuten und im ganzen Haus unterwegs. «Wir werden die sein, die man am weitesten herum kennt», gibt sich Stefan Imhof überzeugt. «Und wir werden wohl zu denen gehören, die die meisten Schritte machen», ergänzt Monika Briker. «An guten Tagen werden das schon bis zu 25'000 Schritte sein.»

Das grosse Zügeln beim Kantonsspital Uri: Nicholas Gasser (links) und Gian Luca Barengo richten die Arbeitsplätze im Neubau ein. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 17. Juli 2022)

