Zwei Gewehre fehlten dem Historischen Museum Uri noch

Altdorf Das Historische Museum Uri vervollständigt seine Waffensammlung Die Waffensammlung des Historischen Museums in Altdorf ist um zwei Exponate reicher – dank der Unterstützung der Offiziersgesellschaft Uri. 06.09.2021, 11.59 Uhr

Oberst Jürg Janett (rechts) übergibt dem Museumskurator Rolf Gisler den Karabiner 31. Bild: PD

Am Mittwochabend war Militär auf Platz. Die Offiziersgesellschaft Uri überbrachte dem Historischen Museum Uri einen Karabiner 31 und ein Sturmgewehr 90. Damit wurde die Gewehrsammlung des Museums vervollständigt. Die Gewehrübergabe fand vor dem Museumsgebäude in Altdorf statt. Umrahmt wurde sie von einer Fahnendelegation des HQ Bat 22 unter Kommandant Major Urs Arnold, das derzeit im Kanton Uri im WK weilt.

Wie kam es zu diesem feierlichen Akt? Die Offiziersgesellschaft Uri hatte vor zwei Jahren im Historischen Museum Uri einen Donatoren-Anlass durchgeführt. Dabei inspizierten die Donatoren auch die reichhaltige Waffen- und Gewehrsammlung des Historischen Museums. Diese umfasst neben Hellebarden und Kanonen auch diverse Militärgewehre.

Auch das Sturmgewehr 90 wurde an Matthias Halter (links), Präsident des Historischen Vereins Uri, übergeben. Bild: PD

Ältestes Gewehr der Sammlung stammt aus dem Jahr 1763

Das älteste Gewehr der Sammlung stammt aus dem Jahr 1763 und kam während des Feldzugs des russischen Generalissimus Suworow im Jahr 1799 in den Kanton Uri. Den Donatoren der Offiziersgesellschaft fiel bei ihrem Museumsbesuch aber auf, dass zwei Armeewaffen fehlen: der Karabiner 31 und das Sturmgewehr 90. «Wir versprachen dem Museum damals, dass wir alles unternehmen werden, um die fehlenden Waffen zu organisieren», sagt Oberst Jürg Janett, Präsident der Offiziersgesellschaft.

Doch das war komplizierter als gedacht, wie die ersten Abklärungen bei der Logistikbasis der Armee zeigten. Daher schaltete sich der Flüeler Werner Gisler, Chef des Armeelogistikcenters Thun, ein und vermittelte die richtigen Kontakte. Die Armee stellt nun aus dem Bestand der Zentralstelle Historisches Armeematerial dem Historischen Museum die Waffen leihweise zur Verfügung. Damit das Museum die Waffen aber überhaupt in Empfang nehmen durfte, waren diverse Abklärungen und Nachweise nötig. Bei diesem Papierkram wurde der Historische Verein Uri und die Offiziersgesellschaft Uri von Adolf Hänni, Ressortchef Waffen/Sprengstoff der Kantonspolizei Uri, bestens beraten und unterstützt.

Waffen können ab Dezember besichtigt werden

«Die Waffensammlung des Historischen Museums hat eine lange Tradition», sagte Matthias Halter, Präsident des Historischen Vereins Uri, am Mittwoch. Mindestens seit 1939 würde das Museum Waffen gezielt sammeln. Der Grund sei klar: Uri habe eine reichhaltige Vergangenheit im Söldnerwesen, verschiedene frühere Urner Landammänner waren noch vor 250 Jahren als Militärunternehmer tätig. Die beiden neu erhaltenen Waffen werden aktuell noch an einem sicheren Ort aufbewahrt. Ab Dezember werden sie aber in der Vitrine mit der Gewehrsammlung zu sehen sein. (pd/RIN)