Altdorf Das Kantonsspital Uri wird unter Strom gesetzt Der Rohbau für das neue Kantonsspital steht. Nun sind die Elektriker am Werk. Dabei kommen Stromkabel zum Zug, die armdick sind. Matthias Piazza 14.05.2021, 18.24 Uhr

Ein Elektriker verlegt die armdicken Spezialkabel im neuen Urner Kantonsspital. Bild: PD

Das grösste Bauprojekt des Kantons Uri nimmt Gestalt an. Im vergangenen Herbst erreichte der Neubau des Kantonsspitals Uri seine definitive Höhe. Im Dezember war die Hülle dicht. Dafür läuft jetzt im Innern der Baustelle umso mehr. Jetzt sind die Elektriker von EWA – Energie Uri gefragt. Das Spital braucht Strom und nicht zu wenig. Der Energieverbrauch beträgt rund 3,6 Millionen Kilowattstunden. «Das entspricht dem Verbrauch von rund 800 Haushalten», führt Christian Gisler aus, Leiter Netz bei EWA – Energie Uri.

Dafür bekommt das Spital eine eigene Trafostation mit insgesamt sechs Transformatoren. Zehn Zentimeter dick und eineinhalb Kilometer lang ist das mächtigste Stromkabel mit erhöhten Brandschutzanforderungen, das verlegt wurde. Es dient der Stromversorgung des Spitals und verbindet die Haupt- mit den Unterverteilungen. «Die sichere Energieversorgung hat für ein Spital sehr hohe Priorität», erklärt Fortunat von Planta, Direktor des Kantonsspitals Uri. Rund 830'000 Franken investiert EWA – Energie Uri in die Versorgungssicherheit des Spitals mit der neuen Energiezentrale. Diese versorgt nicht nur das Spital, sondern spielt auch eine wichtige Rolle im 15-Kilo-Volt-Versorgungsnetz des Energieunternehmens.

Nebst Elektrikern sind nun auch Gipser und Schreiner aktiv. Zwischen 20 und 25 Firmen arbeiten parallel. Auch die Kälte- und Wärmeversorgung wird fertiggestellt. Die Gebäudetechnik ist bei einem Spital besonders komplex, so braucht es spezielle Installationen für die Medizinaltechnik oder Sauerstoff.



Das Gerüst wird abgebaut

Nun verändert sich das Bild auf der Baustelle grundlegend. Das Gerüst wird abgebaut. Und: Bereits in diesem Sommer starten die Arbeiten an der Umgebung. Der Park und die begrünten Dächer werden in fünf Etappen installiert. In der ersten Etappe wird der südwestliche Bereich hin zur Hagenstrasse verschönert.

Die Visualisierung des neuen Kantonsspitals Uri. Bild: PD

Im Sommer 2022 soll dann der Neubau nach einer dreijährigen Bauzeit eröffnet werden. Ende nächsten Jahres starten dann die Umbau- und Sanierungsarbeiten am Trakt D, jenem Teil des Spitals, der in den Neunzigerjahren erstellt wurde und in dem heute die Geburtsabteilung, die Physiotherapie und die Operationssäle untergebracht sind. Ab Mitte 2024 wird es nochmals spektakulär. Dann wird der sechsstöckig Bettentrakt Stück für Stück zurückgebaut. Gemäss Fortunat von Planta liege man zurzeit sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen dieses 115-Millionen-Projekts.

Weitere Infos zum neuen Kantonsspital Uri finden Sie hier: neubau-ksuri.ch