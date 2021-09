Es wird wieder zum Elternkaffee eingeladen

Altdorf Das Urner Elternkaffee findet wieder vor Ort statt Nach längerer, coronabedingter Pause lädt die Stiftung Papilio am 18. September wieder zum Elternkaffee vor Ort ein. Dazu findet ein Referat zum Thema «Humor kinderleicht» statt. 14.09.2021, 13.55 Uhr

Die Stiftung Papilio und die Gesundheitsförderung Uri organisieren seit 2018 Elternkaffees für Urner Eltern mit Kindern im Kleinkind- und Schulalter. Coronabedingt konnte das Elternkaffee dieses Jahr noch nie vor Ort durchgeführt werden. Die Organisatoren freuen sich deshalb umso mehr, dass am 18. September nun wieder ein solches in den Räumlichkeiten der Stiftung Papilio stattfinden kann. Für die Veranstaltung gilt eine Zertifikatspflicht.

Das Referat vom kommenden Elternkaffee widmet sich dem Thema: «Humor kinderleicht: Wie mit Humor der Familienalltag leicht und heiter wird». Symbolbild: PD

Das Elternkaffee findet fünfmal im Jahr rund alle zwei Monate statt. Es hat zum Ziel, Eltern Inputs, Ideen und Anregungen für den Alltag mit Kindern mitzugeben, heisst es in der Mitteilung der Organisatoren. Das Elternkaffee bietet zudem die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern und Fachpersonen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Angebot ist kostenlos, eine Kinderbetreuung steht zur Verfügung. Das Elternkaffee wird immer an einem Samstag von 9 bis 11.30 Uhr beim Pavillon 78 in Altdorf angeboten. Das Inputreferat findet um 9.30 Uhr im Schulungsraum des Therapiegebäudes statt.

Mit Humor den Familienalltag leichter bewältigen

Das Programm für den Herbst 2021 bietet zwei spannende Inputreferate zu verschiedenen Themen, die Eltern in ihrem Familienalltag beschäftigen. Am 18. September vermittelt Samuel Grob, Humorcoach und selbst Familienvater, Inputs und Ideen, wie mit Humor der Familienalltag leichter bewältigt werden kann. Am 20. November 2021 informiert das Logopädie-Team der Stiftung Papilio über die Sprachentwicklung der Kinder. (pd/RIN)

Weitere Informationen findet man unter: www.stiftung-papilio.ch.