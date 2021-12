Altdorf: Das wünschen sich Kinder zu Weihnachten

Altdorf Das wünschen sich Urner Kinder zu Weihnachten Das Fest der Liebe steht vor der Türe: Einige Kinder des Kindergartens Rosenberg verraten, über welche Geschenke sie sich besonders freuen würden. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 23.12.2021, 17.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Petra Truttmann vom Kindergarten Rosenberg zeigt die Geschenke, welche die Kinder für ihre Familie zu Weihnachten vorbereitet haben. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 23. Dezember 2021)

Die Vorfreude auf Weihnachten ist bei den 21 Kindern des Kindergartens Rosenberg in Altdorf gross. «Man merkt, dass die Kinder bereits kribbelig sind», sagt Kindergartenlehrperson Petra Truttmann. Zur Einstimmung auf das grosse Fest basteln und singen die Kinder bereits seit Anfang Advent. «Die Vorfreude wecken wir auch mit Adventsritualen, so haben wir ein Advents-Glücksrad, an dem jedes Kind einmal drehen durfte. Das Adventskind darf jeweils ein Spiel mit den anderen spielen und einen Glücksstern nach Hause nehmen. Das fördert die Gemeinschaft.» Auch Weihnachtsgeschichten gehören zum Programm. Zu Weihnachten wünschen sich die Kinder die unterschiedlichsten Dinge.