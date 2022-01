Das Restaurant Moosbad in Altdorf hat neue Pächter

Altdorf Den Beruf zur Berufung gemacht: Nun hat er das «Moosbad» abgegeben 27 Jahre lang hat Sergio de Pinto das Restaurant Moosbad geführt. Nun übergab er es an die neuen Pächter. Brigitte Hächler 09.01.2022, 11.16 Uhr

27 Jahre lang führten Manuela und Sergio de Pinto das Restaurant Moosbad in Altdorf und entwickelten es zu einem erfolgreichen Gastronomiebetrieb mit zirka 15 Angestellten. Kurz vor Weihnachten gaben sie bekannt, dass sie per Ende 2021 als Pächterehepaar zurücktreten. Am 3. Januar fand die Schlüsselübergabe statt.

Sergio de Pinto sitzt noch einmal an seinem Lieblingsplatz. Tisch 13, mit Sicht auf den Eingang, das Buffet, den Pizzaofen und die Küchendurchreiche. «Von da aus hatte ich alles im Blick – die Mitarbeitenden und die Gäste», erinnert er sich augenzwinkernd.

Der ehemalige Moosbad-Pächter Sergio de Pinto an seinem Lieblingsplatz in der Pizzeria. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 3. Januar 2022)

1994 übernahmen er und seine Frau Manuela das Moosbad. Die Idee vom italienischen Restaurant, in dem die italienische Gastfreundschaft spürbar ist, überzeugte damals die Schwimmbadgenossenschaft. «Uns war es wichtig, dass sich die Gäste wie daheim, als Familienmitglied fühlen.» Das Konzept erwies sich als erfolgreich, die Pizzeria ist über die Kantonsgrenzen hinaus ein Begriff geworden. «Die Pizzeria da Sergio ist mein Kind, auf das ich stolz bin. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte: Einen erfolgreichen Betrieb führen, mit langjährigen Mitarbeitenden, die unseren Gästen ein familiäres Ambiente bieten», meint Sergio de Pinto.

Emotionaler Entscheid

Sichtlich bewegt erzählt er, warum seine Frau und er nach 27 Jahren als Pächter zurücktreten. Die letzten zwei Jahre und eben auch die Pandemie seien für ihn und seine Frau sehr herausfordernd gewesen. «Das hat uns dazu gebracht, über unsere Zukunft nachzudenken. Der Entscheid ist sehr emotional für uns», sagt Sergio de Pinto. Insbesondere sei es seiner Frau und ihm wichtig gewesen, dass mit neuen Pächtern das Personal bleiben könne und das Konzept weiterbestehen.

«Unsere Mitarbeitenden sind uns seit vielen Jahren verbunden, zur Familie geworden. Sie tragen zum Erfolg bei. Mit den Geschwistern Lauener, den neuen Pächtern, ist dies nun gewährleistet. Das erleichtert mich und freut mich sehr.» Konkrete Zukunftspläne schmieden will er vorerst nicht. Gesund bleiben und das Leben geniessen. Der Sohn eines italienischen Arbeiters, der eigentlich Geometer werden wollte und eher zufällig den Kochberuf ergriff, ist dennoch froh über seinen Lebensweg: «Mein Beruf wurde zur Berufung und das konnte ich im Moosbad verwirklichen.»

Sergio de Pinto (Mitte) übergab den Schlüssel an den neuen Pächter Marco Lauener (rechts) und den Geschäftsführer Peter Vespa. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 3. Januar 2022)

Fast alles bleibt beim Alten

Den neuen Moosbad-Pächtern gehört zudem das Hotel Höfli. «Mit der Pizzeria Moosbad übernehmen wir einen hervorragend organisierten und intakten Betrieb», sagt VR-Präsident Marco Lauener. Er versichert, dass die beiden Betriebe in weiten Teilen unabhängig bleiben. «Im Moosbad essen die Gäste weiterhin die gewohnte Pizza mit dem dort hergestellten Teig», betont er. «Wir freuen uns zudem sehr, dass Sergio de Pinto uns in beratender Funktion weiterhin unterstützt», so Marco Lauener.

Dennoch sollen Synergien genutzt werden. Insbesondere im administrativen Bereich, beim Einkauf und der Buchhaltung. So wird künftig in der Hotelwäscherei die Personalwäsche vom Moosbad mitgewaschen. Andererseits will man im Moosbad die erfolgreich initiierte selbstgemachte Pasta produzieren, die künftig auch das Höfli-Angebot erweitert. Lauener plant zudem die Terrasse im Moosbad auszubauen. Gerade die Pandemie habe gezeigt, dass das Aussenleben enorm wichtig sei.