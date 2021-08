Altdorf Er ist der Herr über die Infrastruktur: Der Aufbau für das Alpentöne-Festival läuft auf Hochtouren René Gasser ist bei den Alpentönen für die Infrastruktur zuständig. Wegen Corona musste er vieles komplett umplanen.

Martin Uebelhart 10.08.2021, 16.30 Uhr

Die Festgarnituren stehen bereit, im Hintergrund wird an der Theke für das Catering gearbeitet.

Bild: Martin Uebelhart (Altdorf, 9. August 2021)

Emsiges Treiben herrscht am Montagnachmittag auf dem Altdorfer Winkelplatz. Bereits steht ein grosses Zelt, der Innenausbau ist in vollem Gange. Ab Donnerstag gehen dort Konzerte des Festivals Alpentöne über die Bühne. Den Aufbau der ganzen Infrastruktur hat René Gasser unter sich. «Wir sind gut in der Zeit», meint er. «Wir sind weiter fortgeschritten, als ich gedacht habe.» Und das trotz einer kleinen Verzögerung am Morgen. Denn trotz Parkverbot standen noch drei Autos auf dem Winkelparkplatz. Der letzte Fahrer bequemte sich erst um halb neun zu seinem Fahrzeug. 20 auf 45 Meter misst das Zelt. An seinem einen Ende entsteht die Bühne inklusive Licht- und Tontechnik, am anderen Ende wird das Catering eingerichtet.

René Gasser hat die Leitung der Infrastruktur beim letzten Festival 2019 zum ersten Mal innegehabt. «Damals war ich in der Bauabteilung der Gemeinde Altdorf tätig und habe diese Aufgabe von meinem Vorgänger Peter Cathry übernommen», erzählt er. Seit gut zwei Monaten ist Gasser bei der Gemeinde Seedorf beschäftigt. Die Alpentöne begleitet er im Auftragsverhältnis. Rund 200 Stunden Arbeit hat er vor dem Start des Aufbaus in die Vorbereitungen investiert. Dazu gehörten etwa auch Materialbestellungen oder das Einholen von Bewilligungen.

Auf der anderen Stirnseite des Zelts entsteht die Bühne.

Bild: Martin Uebelhart (Altdorf, 9. August 2021)

Im Winkel statt auf dem Lehnplatz

Besonders beschäftigt hat ihn dieses Jahr die komplette Neuplanung für den Winkel. «Sonst ist das Zentrum der Alpentöne jeweils auf dem Lehn. Dort haben wir vor zwei Jahren die Bühne um 90 Grad gedreht, was sich sehr bewährt hat.» Auch die übrigen Abläufe hätten sich im Lauf der Jahre eingespielt. Dann sei Corona gekommen. Die detailliert ausgearbeiteten Lehnplatzpläne landeten mindestens für dieses Mal in der Schublade. Weil man nicht wusste, mit welchen pandemiebedingten Einschränkungen zu rechnen sein werde, habe man sich für den Winkel entschieden, so Gasser. «Hier haben wir einfach mehr Platz», betont Gasser.

René Gasser ist zuständig für die Infrastruktur am Festival. Er betrachtet die Verschalungen für die Catering-Bar, die sein Sohn Dominik gestaltet hat. Bild: Martin Uebelhart (Altdorf, 9. August 2021)

Währenddessen wird fleissig an der Theke für das Catering gezimmert, ein Gabelstapler fährt Apéro-Stehtische und Festgarnituren umher. René Gasser zeigt einen Stapel graffitiverzierter Bretter. Sein Sohn Dominik habe diese gesprayt – angelehnt an die Plakate und Werbebanner der Alpentöne.

Zusätzliche Bühne im Theater Uri

Neben dem Winkelplatz hat René Gasser noch auf weitere Baustellen zu achten. So wird etwa im Theater Uri im Altdorfer Saal eine zusätzliche Bühne eingebaut. Die Herausforderung dabei: «Wir müssen dort das gesamte Material von Hand hochtragen. Und weil dort auch noch Proben stattfinden, stehen uns nur eingeschränkte Zeitfenster zur Verfügung.» Gasser ist guter Dinge, auch diese Herausforderung zu meistern. Zusammen mit seinem Team, das aus Mitarbeitern einer Baufirma und weiterer Unternehmen sowie aus Gemeindearbeitern besteht.

Grosse Wassertanks geben dem Zelt die Standsicherheit.

Bild: Martin Uebelhart (Altdorf, 9. August 2021)

Auch bei allen anderen Konzertorten des Festivals ist das Infrastruktur-Team im Einsatz. Zu guter Letzt auch noch am Sonntag im Reussdelta beim Klangspaziergang.

René Gasser hofft, bis am Mittwochabend mit den Arbeiten fertig zu sein. «Am Donnerstag werden wir noch die Beschilderung anbringen, damit die Leute wissen, wo sie was finden.»