Altdorf Der Dialog ist zentral: 30 Urner Denkmalskenner tauschen sich im Zeughaus aus Ein Stammtisch verschiedener Fachleute läutet die Urner Denkmaltage 2021: Im Zentrum stehen dieses Jahr Bautechniken und das Handwerk zur Erhaltung historischer Gebäude. 10.09.2021, 17.25 Uhr

Regierungsrat Daniel Furrer spricht zum Auftakt der Denkmaltage 2021. Bild: PD

«Gewusst wie» heisst das Thema der Europäischen Tage des Denkmals 2021. Damit stellen sie das Handwerk ins Zentrum, das nötig ist, um historische Gebäude erhalten zu können: verschiedenste Bautechniken und vielseitiges Wissen gutausgebildeter Handwerkerinnen und Handwerker.

Der Start der Urner Denkmaltage wurde Donnerstagabend, 9. September, durch Regierungsrat Daniel Furrer im Zeughaus Altdorf lanciert. «Qualitativ gute Architektur und solides Bauhandwerk sind zeitlos. Sie waren früher gefragt und sind es auch noch heute», sagte der Justizdirektor laut Medienmitteilung des Kantons.

Der Auftakt der Denkmaltage bildete ein offener Stammtisch – organisiert von der Abteilung Denkmalpflege und Archäologie der Justizdirektion zusammen mit dem Architekturforum Uri. Rund 30 Architekten, Denkmalpfleger, Handwerker und Objektbesitzer hätten dabei über den Umgang mit historischer Bausubstanz diskutiert, heisst es in der Mitteilung weiter.

Alte Techniken neu aufgreifen und damit weiterbauen

Ein Inputreferat von der Göschener Architektin Barbara Strub, die in Zürich arbeitet, sollte zeigen, dass gelungene Bauten nicht einfach auf dem Papier entstehen:

«Architekten sind ebenso Handwerker»,

Der Urner Denkmalpfleger Thomas Brunner. Bild: Urner Zeitung

sagte sie. Modelle und Materialstudien seien für sie enorm wichtige Werkzeuge im Entstehungsprozess. Sie persönlich reize es zudem, alte Handwerkstechniken und Materialien neu aufzugreifen und damit weiterzubauen. Sie diskutierte dann am Stammtisch, moderiert durch den Architekten Gerold Kunz, mit Daniel Dittli (Architekt), Tobias Bolfing (Spezialist für Stuckaturen und historische Kalkputze), Waldemar Krupski (Eigentümer eines Schutzobjekts) und Thomas Brunner (Denkmalpfleger des Kantons Uri) über den Stellenwert des Austauschs im Bereich der Denkmalpflege. Waldemar Krupski erzählte, wie er sein 300-jähriges Bauernhaus im Teppenriedli ob Attinghausen noch vor wenigen Jahren dem Erdboden hatte gleich machen wollen. Erst durch das Gespräch mit dem Urner Denkmalpfleger Thomas Brunner habe er erkannt, welch ein wertvolles Gebäude er besässe und dass man dieses erhalten müsse.

«Es ist ganz wichtig, wie die Denkmalpflege auf die Besitzer von historischen Gebäuden zugeht»,

sagte Krupski. «Behörden, welche die Leute bevormunden, erreichen nichts.» Der Dialog sei zentral, um die Besitzer vom Wert einer «alten Hütte» zu überzeugen. Der Urner Denkmalpfleger Thomas Brunner gab seinerseits einen Einblick in seine Arbeit. Er führte aus, dass man sich mit historischen Gebäuden auseinandersetzen und deren Bauart analysieren müsse, um deren Wert zu begreifen. Bei Restaurierungen sei das Ziel zudem, Gebäude in der bestehenden Qualität weiterzubauen und zugleich den heutigen Nutzungsansprüchen anzupassen. Architekt Daniel Dittli unterstrich, dass die Handwerkerinnen und Handwerker den Wert des Bestehenden erkennen und den Erhaltungsgedanke mittragen müssen. Ansonsten würde bei jeder Reparatur wertvolle Bausubstanz zerstört.

Vier Schutzobjekte warten darauf, besichtet zu werden

Der Landsitz Waldegg ob Altdorf kann am Samstag besichtigt werden. Bild: PD

Gerold Kunz fasste abschliessend zusammen: «Die Denkmalpflege ist auf gute Handwerkerinnen und Handwerker angewiesen.» Am kommenden Wochenende können deshalb dank verschiedener Veranstaltungen im Rahmen der Denkmaltage historische Gebäude besichtet werden. Dabei würden die Urner Denkmalpflege, Handwerkerinnen und Handwerker sowie Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer Einblicke in verschiedene Schutzobjekte geben.

Am Samstag können Interessierte das Haus Waldegg neben dem Kapuzinerkloster in Altdorf und das Bauernhaus im Püntenermätteli besichtigen. Die SBB Historic führt ausserdem eine geführte Wanderung zum Bahnwärterhaus Eggwald ob Wassen durch, am Sonntag steht ausserdem das Bergheimwesen Teppenriedli über Attinghausen auf dem Programm. (mah)

Hinweis: Genaue Informationen zum Programm der Urner Denkmaltage ist auf der Website Kanton Uri – Tag des Denkmals zu finden.