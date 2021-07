Altdorf Der Hörweg ist um eine Attraktion reicher – Flüstern geht jetzt auch auf Distanz Zum Fünf-Jahr-Jubiläum wurden zwei Flüsterspiegel erstellt. Auf einer Distanz von 25 Metern kann man sich jetzt auch bei einem Gespräch leise gut verstehen. Markus Zwyssig 30.07.2021, 05.00 Uhr

Sie sind nicht zu übersehen, die beiden rund 1,5 Meter grossen grünen Spiegel, die wie Satellitenschüsseln aussehen. Sie machen ein neues Hörerlebnis möglich: Auf dem Hörweg, der beim Fremdenspital nahe dem Gemeindehaus Altdorf beginnt und bis zur Seilbahn Eggberge führt, kann man sich nun bei einem neuen Posten auf eine Distanz von 25 Metern zuflüstern. Irena Zurfluh-Müller, Präsidentin des Vereins Pro Audito Uri und Initiantin des Wegs, macht es vor. Sie spricht sitzend in die Mitte des einen Spiegels. Vor dem anderen Spiegel versteht man jedes Wort laut und deutlich, wenn man sein Ohr zur Mitte Spiegels wendet.

Auf dem Hör- und Erlebnisweg gibt es neu zwei Flüsterspiegel. Sie machen es möglich, dass man über eine Distanz von 25 Metern auch leise miteinander ein Gespräch führen kann. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 20. Juli 2021)

Dabei läuft Folgendes ab: Schallwellen werden bei dem einen Spiegel gebündelt und im Fokus respektive Brennpunkt des zweiten Spiegels reflektiert. So sind auch in grosser Distanz selbst leise Töne zu hören. Deshalb der Name Flüsterspiegel. Dieser hat die Form eines Parabolspiegels und dient gleichzeitig als Sender und Empfänger.

Weg dank Sponsoring und Freiwilligenarbeit realisiert

Seit fünf Jahren besteht der Hör- und Erlebnisweg. Rechnet man die neue Attraktion dazu, bietet dieser nun 14 Posten. Die Urner Kantonalbank sprach zu ihrem 100-Jahr-Jubiläum dem Verein Pro Audito Uri 100'000 Franken für die Realisierung des Wegs. 95'000 Franken waren damals bereits zusammen. Die neueste Attraktion konnte ebenfalls mit den vorhandenen finanziellen Mitteln verwirklicht werden. Irena Zurfluh-Müller sagt:

«Wir gehen sehr sparsam mit unserem Geld um.»

Mit dem Geld der UKB und weiteren Sponsoren wurde etwas Bleibendes geschaffen. Die Vereinskasse von Pro Audito Uri wurde mit dem Weg aber nicht belastet.

Im Verein Hörbehinderter werden Jahr für Jahr zwischen 1200 und 1300 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. Auch beim Hör- und Erlebnisweg kann die Präsidentin von Pro Audito Uri immer wieder auf Freiwillige zählen. Darüber ist sie sehr froh: «Als Dank gibt es jeweils ein gemeinsames Essen.»

Rund 125'000 Franken sind inzwischen in den Hör- und Erlebnisweg geflossen. Die beiden Flüsterspiegel kosten mit den notwendigen Umgebungsarbeiten weitere rund 25'000 Franken. Zudem braucht es jetzt einen neuen Flyer, denn die neue Attraktion will man unbedingt auch darin vorstellen. Der rund zwei Kilometer lange Hörweg beginnt beim Altdorfer Fremdenspital vis-à-vis dem Gemeindehaus. Er führt über den Vogelsang zum Schybenplätzli und zum Pistolenschützenstand. Dem Dorfbach entlang geht es bis zur Seilbahn Eggberge.

Auf dem bestehenden Wanderweg können bei verschiedenen Installationen Geräusche der Umgebung auf besondere Art erlebt werden. Gut und gerne zweieinhalb Stunden lang kann man auf dem Hörweg verweilen – die Dauer ist abhängig vom jeweiligen Interesse. Irena Zurfluh-Müller weiss, was es heisst, schlecht zu hören. Sie ist selber auch hörbehindert. Die Schattdorferin macht bei Anfragen gerne Führungen. Entlang des Wegs lädt sie zum Entdecken und Ausprobieren ein. Schulen, Vereine und Firmen begeben sich mit der Initiantin des Wegs auf Führungen, die übrigens gratis sind. Wer will, kann einen Beitrag an den Hörweg spenden.

Hören, was man sonst kaum oder gar nicht wahrnimmt

Grössere und kleinere Trichter aus unterschiedlichen Materialien können entlang des Wegs ausprobiert werden. Dabei lernt man auch auf Geräusche zu achten, die man sonst vielleicht gar nicht wahrnimmt: raschelndes Laub, das Plätschern des Wassers, Vogelgezwitscher oder ein Mäuschen, das durch das Unterholz springt. Dazu müssen aber zuerst die vielen Grundgeräusche, insbesondere von den vorbeifahrenden Autos auf Kantonsstrasse und Autobahn, ausgeblendet werden.

Gespannt verfolgen viele, die auf dem Hörweg unterwegs sind, die Geschichte des Hörbehinderten Leo. «Der Weg regt an, genau hinzuhören», so Irena Zurfluh-Müller.

«Das sind wir uns oft nicht mehr gewohnt.»

Es sei ein Lehrpfad für Schulen und ein Erlebnisweg insbesondere für Familien. So würden auch Hörende mehr wahrnehmen. Und der Weg soll Verständnis für Hörbehinderte wecken. Für sie ist Hören anstrengend. Wer schlecht sehe, könne eine Brille aufsetzen. Beim Hören ist das trotz moderner Hilfsmittel nicht so einfach möglich.

Irena Zurfluh-Müller ist mit dem Hörweg und vor allem auch mit der neuen Attraktion sehr zufrieden. «Ich bin happy», sagt sie. Freude hat sie auch an den vielen positiven Rückmeldungen. Sie ist überzeugt: «Die Leute schätzen diesen Weg.» Irena Zurfluh-Müller trägt mit freiwilligen Helfern auch dazu bei, dass der Weg stets sauber gehalten ist. So wird rund um die Posten auch regelmässig sauber das Gras ausgemäht, es werden Stauden geschnitten sowie Posten und Tafeln gereinigt.

Irena Zurfluh-Müller packt gerne an und reisst andere mit. «Die Präsidentin muss ein Vorbild sein», ist sie überzeugt. Nur so könne man weitere zum aktiven Mitmachen bewegen. Für ihr Engagement für Hörbehinderte und als Initiantin des Hör- und Erlebnisweges wurde sie 2017 zur Urnerin des Jahres gewählt. Mit dem Weg hat sie etwas Neues geschaffen. Bisher gibt es im deutschsprachigen Raum nichts Vergleichbares wie den Hör- und Erlebnisweg in Altdorf.