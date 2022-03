Altdorf Der neue Kantonsspital Uri öffnet Ende Juni seine Türen Nach drei Jahren Bauzeit nimmt der Neubau des Kantonsspitals Uri termingerecht den Betrieb auf. Die Urner Bevölkerung kann das neue Gebäude am 25. Juni besichtigen. 08.03.2022, 10.44 Uhr

Rechts die Fassade des Neubaus: Im Sommer wird der Kantonsspitals bezogen. Bild: PD/Baudirektion Uri (Altdorf, 5. November 2021)

Das Datum für die Eröffnung des Neubaus des Kantonsspitals Uri steht: Am Samstag, 25. Juni, dieses Jahres ist die Bevölkerung zum «Tag der offenen Tür» eingeladen. Baudirektor Roger Nager zeigt sich mit dem Fortschritt auf der Baustelle mehr als zufrieden. «Die Arbeiter machen einen genialen Job», wird Nager in der Mitteilung der Urner Baudirektion zitiert. «Wir können den Urnerinnen und Urnern bald einen gelungenen Bau übergeben.»

Tatsächlich geht es jetzt mit grossen Schritten vorwärts. Im Verlauf des Monats März sind die Bauarbeiten im Innern grösstenteils abgeschlossen. Dann beginnt die Inbetriebnahme – dazu gehört unter anderem die Installation der hochkomplexen Medizinaltechnik. In dieser Zeit werden das Gebäude und die Gerätschaften auf Herz und Nieren geprüft und getestet, bevor der Neubau in Betrieb gehen kann. Der KSU-Neubau sei das grösste Hochbauprojekt, das Uri je umgesetzt hat. Gesundheitsdirektor Christian Arnold sagt:

«Mit der Investition sichern wir die medizinische Grundversorgung in Uri für die nächsten Generationen.»

Trotz der Erschwernisse während der Coronapandemie kann der Spitalneubau termingerecht eröffnet werden. Im Juni 2022 sind diverse Veranstaltungen zur Eröffnung geplant. So wird der Neubau der Urner Ärzteschaft, den medizinischen Praxisassistentinnen und weiteren Fachpersonen vorgestellt. Der Hauptevent steht am 25. Juni 2022 mit dem «Tag der offenen Tür» an. Erste Informationen zum Event sind auf der Website www.urnerspital-unserspital.ch verfügbar.

Mehr als 500 Räume im vierstöckigen Neubau untergebracht

Zum «Tag der offenen Tür» sind alle Interessierten eingeladen. Auf einem informativen Rundgang können sich die Besucherinnen und Besucher vor Ort ein Bild über den Neubau machen. Das neue Gebäude umfasst mehr als 500 Räume, die kompakt im vierstöckigen Neubau untergebracht sind. Am «Tag der offenen Tür» können unter anderem die neuen Patientenzimmer, das Ambulatorium, die moderne Frauenklinik, die Operationssäle, aber auch der Notfall, das Restaurant und vieles mehr besichtigt werden.

Damit es nicht zu übermässigen Wartezeiten kommt, werden ab Ende April kostenlose Zeittickets für den Rundgang verfügbar sein – mit eingeschlossen im Ticket ist die kostenlose Nutzung der Busse und Postautos in Uri. Detaillierte Infos zum Event am 25. Juni werden noch frühzeitig bekanntgegeben.

Umbau Haus D startet im Herbst

Mit der Eröffnung des Neubaus steht das Projekt Um- und Neubau KSU erst in der Hälfte. Im Herbst 2022 starte die zweite Phase, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dazu gehöre die Sanierung des Gebäudes D. Dieses Gebäude wird weitergenutzt und beherbergt heute die Operationssäle und die Frauenklinik. Die ersten Arbeiten für den Umbau sind bereits ausgeschrieben. Der Umbau des Hauses D werde laut Baudirektion bis ins Jahr 2024 dauern. Nach dessen Bezug erfolgt in der dritten Phase der Rückbau des heutigen, alten Bettentrakts.

Wie in der Abstimmungsbotschaft zum Um- und Neubau KSU im Jahr 2017 angekündigt, werden auch die Nebengebäude auf dem Areal weiterentwickelt. Ein entsprechender Antrag wird am 27. April 2022 durch den Landrat beraten. Das letzte Wort wird auch hier wiederum das Urner Volk am 25. September 2022 an der Urne haben. (pd/RIN)