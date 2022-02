Altdorf Der Umsatz der Dätwyler IT Infra AG ist grösser als vor Corona Die Firma mit Sitz in Altdorf habe sich von den Pandemiefolgen erholt: Besonders in arabischen Ländern wachsen die Umsätze. 24.02.2022, 12.05 Uhr

Die Dätwyler IT Infra AG, die IT-Infrastrukturlösungen bietet, habe sich von den Corona-Auswirkungen erholt: Wie die Tochtergesellschaft der Pema Holding mit einem Sitz in Altdorf schreibt, habe sie ihren Umsatz 2021 um 19,1 Prozent auf 253 Millionen Franken gesteigert. Damit liege man deutlich über dem Vor-Pandemie-Niveau. Das organische Wachstum betrage dabei 10,9 Prozent, wenn man positive Einflüsse der Währungen und des Kupferpreises wegrechne.

Ein überproportionales Umsatzwachstum verzeichne Dätwyler IT Infra dabei in arabischen Ländern. In Deutschland habe es einen Rekordumsatz verzeichnet. Die übrigen europäischen Länder, China und Südostasien verzeichneten ein Wachstum im Durchschnitt des Unternehmens, heisst es weiter. Dies trotz Engpässen in den Lieferketten. Auch die Ertragskraft konnte 2021 gesteigert werden. (mah)