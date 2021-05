Altdorf Die Debatte zur Gemeindeordnung drehte sich um politische Themen Die Gemeindeordnung führte an der Versammlung zu Diskussionen. Wer für Altdorf arbeitet, darf weder in eine Behörde noch in eine Kommission. Zudem wird es auch künftig keine stillen Wahlen geben. Sowohl die CVP und die SP scheiterten mit Anträgen. Anian Heierli 28.05.2021, 11.44 Uhr

Das Vernehmlassungsverfahren war abgeschlossen. Parteien, Kommissionen und Einwohner von Altdorf konnten ihre neue Gemeindeordnung also auf ihre Richtigkeit, Vollzugstauglichkeit und vor allem ihre Akzeptanz hin prüfen (wir berichteten). So ganz einig wurde man sich dabei allerdings nicht. Denn am Donnerstag diskutierten Teilnehmer an der Gemeindeversammlung zwei Artikel im Detail.