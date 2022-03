Die Chororgel in der Altdorfer Pfarrkirche ist spielbereit

Altdorf Die «Königin der Instrumente» in der Altdorfer Pfarrkirche ist spielbereit Die Chororgel in der Pfarrkirche St.Martin wurde restauriert und in Betrieb genommen. Georg Epp 15.03.2022, 11.29 Uhr

Sie freuen sich über die Inbetriebnahme der Chororgel in der Pfarrkirche St.Martin; von links: Hubert Stucki, Lea Ziegler Tschalèr und Peter Cathry. Bild: Georg Epp (Altdorf, 9. März 2022)

An der Kirchgemeindeversammlung vom 13. Dezember 2021 in Altdorf gab es ein einstimmiges Ja zum Kreditantrag von 55’000 Franken zur Beschaffung einer Chororgel in der Pfarrkirche St.Martin. Damals erläuterte die Hauptorganistin Lea Ziegler Tschalèr in kurzen Zügen, wie es zur einmaligen Chance kam, eine wunderschöne und qualitativ hochwertige Orgel aus Privatbesitz zu erwerben.

In der Kirche St.Martin wird seit Jahrhunderten eine grosse kirchenmusikalische Tradition gepflegt. In grösseren Kirchen befindet sich oft neben der grossen Hauptorgel eine kleinere Orgel im Chorraum, im 18. Jahrhundert war dies auch in der Kirche St.Martin der Fall. Vizepräsident und Bauchef Peter Cathry der Katholischen Kirchgemeinde Altdorf vermutet, dass die damalige Chororgel beim Grossbrand vom 5. April 1799, bei dem rund 400 Gebäude zum Opfer fielen, ebenfalls ein Raub der Flammen wurde.

Inspiziert und dokumentiert

Seit vielen Jahrzehnten fehlt ein solches Zweitinstrument, das für Gottesdienste in kleinem Rahmen oder als Begleitinstrument für grössere konzertante Aufführungen im Chorraum dienen könnte. Die wunderschöne Chororgel wurde im Jahre 1969 durch die bekannte Firma Mathis Orgelbau AG Luchsingen erbaut. Im März vergangenen Jahres wurde das Instrument von Sachverständigen inspiziert und in einer Dokumentation wurde der gute Zustand der Orgel bestätigt. Mit der Kantonalen Denkmalpflege wurde auch abgeklärt, ob die Orgel in den Chorraum der Pfarrkirche St.Martin passt. Nach der Übernahme wurde die Orgel von der Erbauerfirma an Ort und Stelle generalüberholt, in Einzelteile zerlegt und gründlich gereinigt. Ein fahrbares Podest ermöglicht eine begrenzte Verschiebung der Orgel, die rechts vom Hauptaltar platziert wurde.

Die Chororgel wurde durch die Firma Mathis Orgelbau AG Luchsingen erbaut. Bild: Georg Epp (Altdorf, 9. März 2022)

In diesen Tagen freute sich nun die Hauptorganistin Lea Ziegler Tschalèr von Hubert Stucki, Mathis Orgelbau AG Luchsingen, letzte Anweisungen und den Schlüssel zur Orgel in Empfang zu nehmen. Die Freude der katholischen Kirchgemeinde und speziell beim Organisten-Team ist riesig, die Chororgel definitiv in Betrieb zu nehmen. Lea Ziegler Tschalèr meinte strahlend:

«Die Orgel passt wunderbar in den Chorraum und auch zur grossen Orgel.»

Peter Cathry freute sich, dass alles reibungslos klappte und dass die Beschaffung innerhalb des bewilligten Kreditrahmens abgewickelt werden konnte. Er bestätigte auch, dass mit dem ehemaligen Besitzer Remigi Joller, Bürglen, in absehbarer Zeit eine Besichtigung der Chororgel in der Pfarrkirche St.Martin stattfinden werde. Lea Ziegler Tschalèr freute sich, anschliessend an die Schlüsselübergabe erste Töne der Chororgel am neuen Standort zu entlocken.