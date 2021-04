Altdorf Die Ludothek ging auf Einkaufstour – die neuen Spiele stehen im Regal bereit Passend auf die Outdoorsaison hat die Ludothek Altdorf den Fuhrpark gewartet. Der Kundschaft steht die Möglichkeit einer Reservation offen. Auch sonst gibt es viele tolle Sachen zu entdecken. 02.04.2021, 13.13 Uhr

(AH) Nach diversen Absagen von Veranstaltungen war die Teilnahme der Ludothek Altdorf am Tag der Kultur vom 11. März 2021 ein grosser Schritt vorwärts Richtung Normalität. Der Besuch der motivierten Schülerinnen und Schüler der 2. Primarstufe brachte viel Enthusiasmus und Spielfreude in die Räumlichkeiten der Ludothek. In Kleingruppen wurden die angebotenen Gesellschafts- und Holzspiele fleissig ausgetestet und beim Bau von «Kapla-Türmen» und «Cuboro-Labyrinthen» war der Kreativität keine Grenze gesetzt.

Die Ludothek Altdorf hat Spiele für Kinder aus allen Altersklassen. Bild: PD

«Die Aussicht auf die kommenden Veranstaltungen stimmt die Ludothek trotz erneuter Absage des Urner Kinderfestivals zuversichtlich», heisst es in einer Mitteilung. So hoffen die Verantwortlichen spätestens beim ersten Urner Streetfood-Festival «Tell’s Kitchen» im Juni oder bei den 1. August-Feierlichkeiten in Altdorf Jung und Alt mit einem tollen Spielkonzept begeistern zu können.

Spielmaterial wird gründlich gereinigt

Dank einem guten Hygiene- und Schutzkonzept der Ludothek Altdorf, einer Quarantäneregelung für Spiele, gründlicher Reinigung von Spielmaterial sowie der verantwortungsvollen Kundschaft verlief der Ausleihbetrieb Mittwoch- und Freitagnachmittag im gewohnten Umfang. «Jeweils von 15 bis 18.30 Uhr durften wir eine grosse Nachfrage nach originellen Gesellschaftsspielen sowie Lern- und Antolin-Spielen oder auch Knobelspielen und Puzzles erfahren», so die Ludothek Altdorf.

Zudem gingen die Verantwortlichen auf Einkaufstour: Während vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden wurden die neuen Spiele aufbereitet und für die Ausleihe bereitgestellt. Nebst den spannenden Knobelspielen wie «Escape Room» oder «Deckscape» finden sich auch neue «Tiptoi-Spiele», Legos und Playmobils im Ausleihsortiment. Mit Spannung wird die Spielliste mit den nominierten «Spielen des Jahres» erwartet. In der Ludothek findet man in einem eigens dafür bereitgestellten Regal die Hits der vergangenen Jahre. Diese versprechen ein besonderes Highlight und verlangen nach immer wiederkehrenden Spielrunden .

Auf der Website (www.ludothek-altdorf.ch) ist nicht nur das Spielesortiment aufrufbar. Auch der Fuhrpark mit 70 tollen Fahrzeugen ist nun für die Outdoorsaison gewartet. Um trotz der grossen Nachfrage nach Chopper, Go-Kart, Lauf- und Einräder und vielem mehr das gewünschte Fahrzeug ausleihen zu können, steht der Kundschaft die Möglichkeit einer Reservation gegen eine geringe Gebühr offen.