Die Lungenliga Uri fusioniert

Altdorf Die Lungenliga Uri schliesst sich mit dem Zentralschweizer Verein zusammen Die Fusion der Lungenliga Uri mit der Lungenliga Zentralschweiz ist unter Dach und Fach. Adrian Zurfluh, bisheriger Präsident der Urner Sektion, verstärkt nun den Zentralschweizer Vorstand. 08.06.2022, 13.16 Uhr

Sie freuen sich über die geglückte Fusion; von links: Pius Segmüller (Präsident LLZCH), Tina Meyer (Geschäftsführerin LLZCH), Ruth Kappeler (bisherige Geschäftsführerin LLZCH) und Adrian Zurfluh (bisheriger Präsident der Lungenliga Uri). Bild: PD

Der Entscheid war klar. Einstimmig sprachen sich die 46 Mitglieder der Lungenligen Zentralschweiz und Uri an der Generalversammlung vom Dienstag im Uristiersaal in Altdorf für eine Fusion aus. Damit gibt es nun eine Lungenliga für die ganze Zentralschweiz. «Es freut mich, dass nun auch noch dieser weitere Schritt mit der Lungenliga Uri vollzogen werden kann», wird Pius Segmüller, Präsident der Lungenliga Zentralschweiz, in der Mitteilung zur Versammlung zitiert. «Ich bin überzeugt, dass diese Entscheidung wichtig und positiv für die Zukunft der Lungenliga ist.»

Die Fusion ist breit abgestützt, wurde in der Projektgruppe der beiden Ligen geprüft und erarbeitet und von beiden Vorständen einstimmig unterstützt. Mit dem Zusammenschluss will die Lungenliga ihre Position im Gesundheitswesen der Zentralschweiz stärken, schreibt das Zentralschweizer Kompetenzzentrum rund um Lunge und Atmung. Dazu sollen Synergien genutzt und so die Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden.

Die Mitglieder der Lungenligen Zentralschweiz und Uri sprechen sich im Uristiersaal in Altdorf einstimmig für die Fusion aus. Bild: PD

Patientinnen und Patienten profitieren von der Fusion

Die Fusion erfolgt rückwirkend auf den 1. Januar 2022. Für die Patientinnen und Patienten, alle zuweisenden Spitäler mit den Ärztinnen und Ärzten, die Behörden und anderweitige Partnerorganisationen wird zukünftig in den sechs Zentralschweizer Kantonen ein einheitliches Beratungs- und Betreuungsangebot und eine einheitliche Ansprechstelle bestehen.

«Unsere Urner Patientinnen und Patienten sind bei der Lungenliga Zentralschweiz sehr gut aufgehoben»

, ist der bisherige Präsident der Lungenliga Uri, Adrian Zurfluh, überzeugt. Er wird in Zukunft im Vorstand der Lungenliga Zentralschweiz die Interessen von Uri vertreten.

Wechsel im Vorstand

Nach der Abstimmung fand auch gleich die erste Mitgliederversammlung der neuen, fusionierten Lungenliga statt. Dabei wurde bekanntgegeben, dass es an der Spitze der Lungenliga Zentralschweiz zu einem Wechsel kommen wird. Präsident Pius Segmüller gibt sein Amt nach über acht Jahren per Ende 2022 ab. Sein Nachfolger ist der Zuger Sicherheitsdirektor und Mitte-Politiker Beat Villiger. Er wurde von den Mitgliedern einstimmig gewählt. Ausserdem treten Petra Studer und Stefan Gasser aus dem Vorstand der Lungenliga Zentralschweiz zurück, um sich anderen Aufgaben widmen zu können. Auf die beiden folgen Maggie Rindlisbacher, Pflegefachfrau, und als Vertreter von Uri der bisherige Präsident der Lungenliga Uri, Adrian Zurfluh. (pd/RIN)

Fränggi Gehrig (links) und Livio Baldelli sorgten für die musikalische Umrahmung. Bild: PD