Altdorf Die neue Altdorfer Post öffnet am 7. Juni Schon bald sind die Bauarbeiten für die neue Filiale in Altdorf beendet. An der gleichen Adresse, mit zusätzlichen Dienstleistungen – so präsentiert sich die Post ab dem 7. Juni. 18.05.2022, 16.52 Uhr

Helle Farben und viel Holz prägen das Erscheinungsbild der neuen Postfiliale Altdorf. Diese befindet sich weiterhin an ihrem traditionellen Standort an der Bahnhofstrasse 9 – neu im Anbau zum Postgebäude. In ihren neuen Räumlichkeiten bietet die Post ab dem 7. Juni weiterhin die gesamte Palette ihrer Dienstleistungen an. Die Post hat die drei Schalter mit einer Beratungstheke ergänzt. Hier geben die Postmitarbeitenden Auskunft zu Dienstleistungen, beraten, klären auf und informieren, wie es in der Mitteilung der Post heisst.