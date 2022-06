Die neue Postfiliale in Altdorf ist eröffnet

Altdorf Neue Filiale: Die Post präsentiert ein Novum für den Kanton Uri Die neue Postfiliale in Altdorf ist gegenüber der alten flächenmässig geschrumpft. Dennoch gibt es jetzt mehr Dienstleistungen. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 07.06.2022, 16.03 Uhr

Helle Farben und viel Holz prägen das Erscheinungsbild der neuen Postfiliale im Urner Hauptort. Diese befindet sich weiterhin an ihrem traditionellen Standort an der Bahnhofstrasse 9 – neu allerdings im Anbau zum Postgebäude. Am Dienstag öffnete die Filiale erstmals ihre Türen. Für geladene Gäste gab es am Eröffnungstag einen Rundgang mit anschliessendem Apéro.

Filialleiterin Morena Carusone zeigt, wie der für Uri neue My-Post-24-Automat funktioniert. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 7. Juni 2022)

«Wir haben hier in Altdorf unser neues Gestaltungskonzept umgesetzt. Im Mittelpunkt steht die Informations- und Beratungstheke. Hier begrüssen und beraten wir die Kundinnen und Kunden – von Mensch zu Mensch», erklärte Rudolf Müller, Leiter Gebiet Zentralschweiz und Ost, die umgesetzte Strategie. Gerade in Zeiten der Digitalisierung wolle die Post auch in Zukunft für Menschen da sein, welche die persönliche Beratung vorziehen. Müller versicherte, dass in den neuen Räumlichkeiten weiterhin die gesamte Dienstleistungspalette angeboten werde. Etwas angepasst worden sind die Öffnungszeiten. Die Filiale Altdorf ist neu montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Vorher war sie an Werktagen jeweils bis 18.30 Uhr offen.

Erster My-Post-24-Automat im Urnerland

Müller wies darauf hin, dass im Kantonshauptort auch neue Dienstleistungen angeboten werden. Neuerdings steht ein Paketeinwurf zur Verfügung. Dort können Kundinnen und Kunden bereits frankierte Pakete einfach und ohne Wartezeiten selbst aufgeben. Als weitere Alternative nahm die Post am Dienstag den ersten My-Post-24-Automaten im Kanton Uri in Betrieb. Dessen Funktionsweise wurde von Filialleiterin Morena Carusone erläutert. Sie betonte: «Das Ganze ist total unkompliziert und selbsterklärend.» Dank diesem Automaten können Kundinnen und Kunden rund um die Uhr und unabhängig von der Öffnungszeit der Filiale Pakete aufgeben oder abholen. In der Schweiz gibt es mittlerweile bereits 202 Stück davon. «Diese sind bei der Kundschaft sehr beliebt», unterstrich der Gebietsleiter Zentralschweiz und Ost.

Gemäss Müller investiert die Post rund 40 Millionen Franken in die Modernisierung von schweizweit 300 eigenbetriebenen Filialen, wobei 237 bereits umgebaut worden seien, darunter auch jene in Andermatt (Eröffnung November 2018). In Altdorf, wo für das lokale Gewerbe Promotions- und Werbeflächen angeboten werden sowie ein Büroraum temporär gemietet werden kann, belaufen sich die Investitionen auf mehrere hunderttausend Franken. Den genauen Betrag wollte Müller nicht verraten.

Nur noch ein Drittel der bisherigen Fläche

Am alten Standort gleich nebenan hatte die Post eine Fläche von über 500 Quadratmetern zur Verfügung. «Das war einfach zu gross. Zudem hatten wir von hinten keinen Zugang», begründete Müller den Umzug. Jetzt sind es noch rund 170 Quadratmeter. Die Räumlichkeiten, in denen sich die Filiale zuvor während über 30 Jahren befand, will die Post künftig als Gewerbe- und Dienstleistungsflächen vermieten. Interessenten für diese Toplage soll es laut Müller schon geben.

Die Investition in die Filiale Altdorf ist Teil der Strategie «Post von morgen», die unter anderem auch eine Öffnung für andere Dienstleister, beispielsweise aus den Branchen Banken, Versicherungen, Gesundheitswesen oder auch für Behörden beinhaltet. In Erstfeld plant die Post übrigens eine neue Filiale an der Gotthardstrasse 103, also ganz in der Nähe der jetzigen Postfiliale an der Gotthardstrasse 110. Deren Realisierung ist Ende 2022 vorgesehen.

