Altdorf «D‘Maschgärä» fällt: So entsteht das Narrenblatt Ein Blick hinter die Kulissen des Altdorfer Narrenblatts, zeugt von Professionalität. Brigitte Hächler 25.02.2022, 13.45 Uhr

Raphael Aeschbacher mit der Online-Ausgabe des Altdorfer Narrenblattes am Bildschirm. Dieses soll wie seine Vorgänger nächstes Jahr wieder auf Papier erscheinen. Bild: Brigitte Hächler

(Altdorf, 21. Februar 2022)

Das Narrenblatt der Nächstenliebe Altdorf gehört zum «Must have» der Altdorfer Fasnacht. Seine Karikaturen und Sprüche legen pointiert, mit spitzer Feder, jedoch liebevoll-träf den Finger auf das lokale, regionale und weltweite Geschehen. Raphael Aeschbacher, Aktuar des Vereins Nächstenliebe Altdorf, ist einer der Macher des Narrenblatts und weiss nach sieben Ausgaben, wie viel professionelle Arbeit hinter so viel Narretei steckt.

Raphael Aeschbacher zeigt auf den Bildschirm seines PCs, auf dem die Titelseite des neuesten Narrenblatts prangt. «D’Maschgärä» – wen wundert’s – ist wie in vielen Medien auch hier Titelstory. Wie aber kommt es zum fertigen Altdorfer Fasnachts-Bestseller? «Verslibrünzlereien» in Glühwein-Stimmung nach der Samichlaustour oder andere geheime Quellen? «Am Anfang steht eine Themenliste. Darauf notieren wir, wenn lokal, regional oder auch national etwas Spannendes passiert und führen gleich eine mögliche Pointe an. Später im Prozess folgen dann schon Gespräche in lockerer Runde», lächelt Aeschbacher.

Sprüche klopfen will gelernt sein

Ende Jahr erhalten die insgesamt 74 Vereinsmitglieder die Themenliste und so die Lizenz zum Sprüche klopfen. Inhalte liefern dürfen alle. Der Vorstand bildet dabei das Redaktionsteam des Narrenblattes, das dann auch für Themenauswahl, Layout und Druck sorgt. Unterstützt werden sie seit über vierzig Jahren durch den Urner Grafiker Tino Steinemann, den «Haus-Karikaturisten» und Ehrenmitglied der Nächstenliebe Altdorf. Am «Dichterwochenende», einer Art Narrenblatt-Klausur, wird dann in Teamarbeit die Ausgabe zusammengestellt. Der Themenmix sowie die Reimqualität spielen dabei eine wichtige Rolle. «Man muss die Pointe kennen und dann den Spruch darum herum bauen», erläutert Raphael Aeschbacher. Aufbau eines Spruchs, Versmass – solche Grundlagen hätten Ehrenmitglieder, selbst versierte Schnitzelbänkler, an Dichterseminaren weitergegeben. Bis zum Druck kurz vor Fasnacht, werde an den Sprüchen gefeilt.

Was darf Satire und somit auch das Narrenblatt? Bildet es doch ab, was die Gesellschaft beschäftigt. «Das Narrenblatt soll humorvoll-zynisch, jedoch nie in allzu vulgärer Sprache daherkommen oder frontal angreifen», meint Aeschbacher. Die meisten Protagonisten könnten gut mit ihrer Narrenblattprominenz umgehen. Sonst lasse es sich bei einem Bier an der Fasnacht leicht klären, schmunzelt er. Insbesondere gefällt ihm die Intelligenz der Vielen, die jeweils bei der Produktion zusammenspielt: «Das Narrenblatt ist ein Gemeinschaftswerk und ein wichtiger Teil des Vereinslebens.»

Kein «Lockdown» für das Narrenblatt

Erstmals erschien das Narrenblatt 1906 und diente eher dazu, die Kosten des Fasnachtsumzuges zu decken, als das Dorfgeschehen satirisch zu kommentieren. Ein «Lockdown» des Narrenblattes etwa stand für die «Nächstenliebeaner» 2021 ausser Diskussion. «Wir wollten den Urnerinnen und Urner die Fasnacht heim in die Stube bringen.», betont Raphael Aeschbacher. So ging das Narrenblatt ausnahmsweise digital auf der Vereins-Website online, mit der Bitte um einen freiwilligen Obolus. Denn der Verkauf der etwa 1250 Narrenblätter ist ein wichtiges ökonomisches Standbein des Vereins. Er finanziert etwa den Fasnachtswagen und das fasnächtliche Treiben. «Wir haben viel positives Feedback erhalten und erfreulicherweise Einiges an Spenden», sagt er.

Auch heuer gibt’s das Narrenblatt noch einmal digital, alles andere wäre zu unsicher gewesen. Nächstes Jahr, so ist sich Aeschbacher sicher, wieder in gewohnter Manier auf Papier. «Beziffern lässt sich der Aufwand nicht. Die Vorfreude und die positiven Reaktionen der Leute machen allen Aufwand des Dichtens und Layoutens wett», bekräftigt er. Das Narrenblatt herauszugeben ist eine Herzensangelegenheit, Ehrensache und wohl ganz im Sinne des Vereinszwecks ein Akt der Nächstenliebe.

Hinweis: Das Narrenblatt der Nächstenliebe Altdorf ist auf der Website des Vereins www.naechstenliebe.ch zu lesen.