Altdorf: Drei Autos kollidieren miteinander, eine Person verletzt Nachdem sie sich über den Gesundheitszustand der betroffenen Verkehrsteilnehmer informierte, verliess die Verursacherin die Unfallstelle unerkannt. Jetzt such die Polizei Zeugen. 03.03.2020, 13.31 Uhr

(zf) Auf der Flüelerstrasse ist es am Dienstagmorgen zu einer Kollision gekommen, in die drei Personenwagen involviert waren. Kurz nach 9 Uhr waren zwei Autos mit Urner Kontrollschildern auf der Flüelerstrasse in Richtung Flüelen unterwegs. An der Bushaltestelle Eggbergen Talstation stand der Linienbus der AAGU und liess Passagiere ein- und aussteigen. Aus diesem Grund bremsten die beiden Autofahrer ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand ab. Eine dritte unbekannte PW-Lenkerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die stehende Kolonne auf.