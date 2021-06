E-Bikerin kollidiert mit alkoholisiertem Autofahrer, verletzt

Altdorf E-Bikerin kollidiert mit alkoholisiertem Autofahrer und verletzt sich erheblich Am Donnerstagmorgen ist es in der Hellgasse zu einem Unfall gekommen. Eine Frau wurde verletzt. 17.06.2021, 15.04 Uhr

Am Donnerstagmorgen kurz nach 7:30 Uhr hat sich in Altdorf ein Unfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt, fuhr ein Autofahrer mit Urner Kontrollschildern auf der Hellgasse in Richtung Dorfzentrum. Auf Höhe der Verzweigung Hellgasse/Belmitéstrasse bremste er, um auf den Parkplatz beim Dätwylerareal abzubiegen.