Kunstprojekt Soundwalk: So wird Altdorf hörbar gemacht.

Altdorf Ein besonderer Spaziergang durch Altdorf: So unheimlich surren die Leuchtsignete Bei der Premiere des Soundwalks wurde der Urner Hauptort auf spezielle Weise hörbar gemacht. Das Projekt, das im Rahmen des Kulturprojekts «Innereien» der Albert-Koechlin-Stiftung uraufgeführt wurde, kann noch vier Mal in Altdorf erlebt werden. Christian Tschümperlin 04.04.2022, 16.20 Uhr

Das Gebrüll der Motoren versinkt im Rauschen der Strasse, die Spuren eines Passanten im Kies hinterlassen ein aufregendes Knistern. Jähes Krähengeschrei! Auf dem Soundwalk durch Altdorf, Teil des Kulturprojektes «Innereien» der Albert-Koechlin-Stiftung, können Interessierte alltägliche Geräusche intensiver erfahren, als dies mit menschlichen Ohren allein möglich wäre. Die Künstler Tim Shaw und Christoph Brünggel haben am Sonntagabend besondere Tragtaschen dabei, in denen sich verschiedene Mikrofone befinden. Die Geräusche aus der Umgebung werden per Sender live auf die Kopfhörer übertragen. Erste Station ist das Haus für Kunst Uri, von wo es weiter geht in die Tiefgarage neben dem Restaurant Wilhelm Tell.

Unter der Erde ist das Geratter der Hauptstrasse noch gut hörbar, die Schritte eines vorbeihuschenden Pizzakuriers überraschen die Teilnehmer. Christoph Brünggel hält sein zielgerichtetes Mikrofon an ein Leuchtsignet, das die Tiefgarage beschildert: Das wirre Surren der elektromagnetischen Wellen erscheint einem Zuhörer unheimlich. «Es ist nur ein ‹Lämpli›. Dass man dessen Strahlen hörbar machen kann, ist verängstigend. Wie nehmen das die vielen Tiere wahr, die viel besser hören als wir?», fragt sich Peter Christen aus Aesch, Luzern, dessen Partnerin bei der Albert-Koechlin-Stiftung tätig ist.

Auf dem Soundwalk durch Altdorf werden alltägliche Geräusche intensiver hörbar. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung Das Treppengeländer klirrt... Christian Tschümperlin / Urner Zeitung und das Wasser fällt atmosphärisch ins Becken. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung Tim Shaw aus England führte die Gruppe an. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung Beim Kulturkloster zwitscherten die Vögel... Christian Tschümperlin / Urner Zeitung ... und im Raum der Stille kam fast jeder Ton zum Erliegen. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung

Über das klirrende Geländer einer Treppe geht es langsam hinauf und weiter zu einem Dorfbrunnen. Atmosphärisch fällt das Wasser ins Becken. Grelles Kirchengeläut! Die Gruppe kommt später im Kulturkloster an. Der Soundwalk endet im Raum der Stille, wo bis auf ein Rauschen alles Hörbare zum Erliegen kommt. Dieses Rauschen haben die Künstler eingespielt, es sind die Lüftungen der Festung Fürigen in Stansstad, die Teil war des Schweizer Reduit-Verteidigungsdispositivs im Zweiten Weltkrieg. Eine Teilnehmerin sagt:

«Ich hätte Totenstille in dem Raum erwartet.»

Gibt es die völlige Stille nicht? «Das könnte man so sagen. Dass es gar keine Klänge hat, das findet man nicht einmal in einem schalltoten Raum», sagt Patricia Jäggi von der Hochschule Luzern. Im Raum der Stille betrieben die Kapuzinermönche einst stille Meditation. «Es ist ein interessanter Raum, weil er visuell und klanglich extrem reduziert ist», so Jäggi.

Das Hintergründige in den Vordergrund bringen

Ziel ist es, den Alltag anders zu hören. «Dass man einen anderen Bezug zur alltäglichen Umgebung erhält. Und sich bewusst wird, wie wir im Alltag oft weghören», sagt Patricia Jäggi. Die Idee entstand, als das Quartett Patricia Jäggi, Martina Lussi, Tim Shaw und Christoph Brünggel in Luzern im Vögeligärtli sass und auf das Kulturprojekt Innereien der Albert-Koechlin-Stiftung aufmerksam wurde. Tim Shaw arbeitet schon seit acht Jahren am Projekt der Soundwalks, die den Alltagslärm in den Vordergrund bringen. Shaw dreht an einem Ton-Mischer. An mehreren Eingängen laufen die Mikrofone auf einem Computerchip zusammen. Mit einem Kontroller mischt er die Töne ab oder gibt sie in eine «Loop», also die Wiederholung. Die Musikerin Martina Lussi ergänzt:

«Durch die Loops entsteht eine traumähnliche Situation.»

«Ich persönlich finde Alltagsgeräusche sehr entspannend», führt Shaw aus. Es gehe aber nicht nur um Ästhetik, sondern darum, vernachlässigten Geräuschen bewusster zu werden. Er unterrichtet Medien, Kunst und Tonkunst an der Universität in Newcastle, an der schottisch-englischen Grenze.

Altdorfs Klänge sind diverser als in grossen Städten

«Es gibt den typischen Zentralschweizer Sound. Grosse Städte wie London oder Paris sind klanglich sehr homogen aufgrund des Verkehrs. Weil Altdorf so viele verschiedene Orte hat, sind auch die Klänge sehr divers», weiss Shaw. Zur Zukunft des Projektes haben sich die vier noch keine Gedanken gemacht. Wäre es eine gute Idee, Schulklassen ein solches Hörerlebnis zu bieten? «Das wäre vorstellbar. Auch bei Stadtführungen könnten Soundwalks zum Einsatz kommen, möglicherweise in Verbindung mit Originalklängen von früher», sagt Patricia Jäggi.

Die weiteren «Soundwalks» in Altdorf finden am 10. und 24. April sowie am 1. Mai und am 12. Juni statt. Start jeweils um 16.30 Uhr beim Haus für Kunst Uri. Es wird empfohlen, sich per E-Mail (patricia.jaeggi@hslu.ch) anzumelden, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist. Weitere Infos unter www.innereien.ch.

