Urner Familienbetrieb Akaziengarten setzt auf Multikulti

Altdorf Schweizerisch-türkische Küche und italienische Glace am Kollegi-Kreisel: Diese zwei Schwestern wirten im Akaziengarten Mit viel Liebe zum Detail betreiben Nurten Özyürek und Nuran Doganer das Restaurant und Gelateria Akaziengarten am Kollegi-Kreisel in Altdorf. Claudia Naujoks 11.11.2021, 05.00 Uhr

Nurten Özyürek und Nuran Doganer präsentieren stolz ihr Restaurant mit Gelateria Akaziengarten. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 29. September 2021)

«Wir sind ein Familienbetrieb und machen unsere Arbeit mit viel Herzblut», sagt Nurten Özyürek, die zusammen mit ihrer Schwester Nuran Doganer Ende 2020 den Akaziengarten neu eröffnet hat. Vorher waren sie sechs Jahre Pächterinnen im Rössli in Seedorf. Da der Eigentümer das Haus verkauft hat, haben sie sich nach etwas anderem umgesehen. Sie kauften das Gebäude am Kollegi-Kreisel in Altdorf und renovierten die Räumlichkeiten mit viel Liebe zum Detail. Dabei haben die ganze Familie und Kollegen sie tatkräftig unterstützt, wofür sie sehr dankbar seien.

Nurten Özyürek und Nuran Doganer betreiben den Akaziengarten. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 29. September 2021)

Bei der künstlerischen Gestaltung innen und aussen sowie der Namensgebung war der Altdorfer Künstler Naci Kocaslan massgeblich beteiligt.

«Dass das Design stilvoll bunt, aber gemütlich mit viel Holz eingerichtet ist und dadurch multikulturell wirkt, ist uns wichtig, denn das spiegelt auch unsere Speisekarte wider: schweizerisch-türkische Küche und italienische Glace»

, erklärt Nurten Özyürek.

Kaum eröffnet, schon wieder geschlossen

Eigentlich würden sie am 14. November ihr Einjähriges feiern, aber die Freude ist getrübt: Nur einen Monat hatten sie das Restaurant mit Gelateria offen, da mussten sie schon wieder schliessen – wegen Corona. «Das hat uns total ausgebremst», sagt Nurten Özyürek. Sie hätten das Gefühl, dass sie ihr Konzept dadurch noch gar nicht so richtig der Öffentlichkeit vorstellen konnten.

Darüber hinaus sind ausgerechnet in dieser angespannten Lage noch unvorhergesehene haustechnische Ausgaben auf sie zugekommen. So stolz sie auf ihr Werk seien, auch Sorge mische sich nun in den anfänglichen Enthusiasmus, wie es weitergehen solle. «Viele wissen nicht, was wir hier alles anbieten», bedauert Nurten Özyürek. Es habe sich auch noch nicht herumgesprochen, dass die Gelateria und das Restaurant nun zusammengehörten.

Im Kanton Uri zu Hause

Nurten Özyürek und Nuran Doganer sind in der Türkei geboren und zwischen Istanbul und der griechischen Grenze aufgewachsen. In den 60er-Jahren kommt der Vater in die Schweiz, um hier zu arbeiten. Auch die Töchter folgen, nachdem sie in der Türkei ihre Schule abgeschlossen haben, per Familiennachzug mit 14 und 12 Jahren in den Kanton Uri. Seitdem sind sie hier: «Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir Ausländer sind. Schon unser Vater war sehr gut integriert und auch wir vier Geschwister und unsere Mutter haben uns hier von Anfang an gut aufgehoben gefühlt.» Sie haben noch einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester.

Nurten Özyürek hat eine Tochter, die als Krankenschwester und Berufslehrerin tätig ist, und einen Sohn in der 5. Klasse in der Kantonalen Mittelschule Uri. Da dieser an einer Laktose- und Glutenintoleranz leide, habe sie sich sehr mit alternativen Ernährungsweisen beschäftigt und diese Erkenntnisse auch in die Rezepte einfliessen lassen. Zum Beispiel ist das ausschliesslich aus natürlichen Zutaten, selbstgemachte, original italienische Glace glutenfrei und darüber hinaus werden sechs laktosefreie Sorten angeboten. Im Restaurant bereitet sie auf Anfrage glutenfreie Sossen zu.

Mit viel Liebe zum Detail haben die Schwestern den grosszügigen Gastraum des Akaziengartens ausgestattet. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 29. September 2021)

Bevor sie das Rössli in Seedorf übernehmen, sammeln beide berufliche Erfahrung in der Gastronomie, aber auch in anderen Branchen. Nuran Doganer war unter anderem im Burghotel in Attinghausen, bevor sie mit ihrer Schwester das Rössli übernimmt. Im Akaziengarten ist sie zuständig für den Service.

Schwestern setzen auf Hausgemachtes

Nurten Özyürek fängt als Servicekraft im Restaurant Kreuz an und entdeckt dort ihre Leidenschaft fürs Kochen und Backen. Was zunächst nur ein Hobby war, kann sie später dann auch beruflich einsetzen. Wichtig dabei ist ihr, möglichst viel selber herzustellen. Alle Teige zum Beispiel für Waffeln und Crêpes, Teigwaren, Kaffee-Plätzchen, Brot und vieles mehr stammen aus hauseigener Herstellung. Besonders zu erwähnen in diesem Zusammenhang sind auch die saisonalen Konfitüren, das Birchermüsli und das Ajvar. Aufgetischt werden die Köstlichkeiten dann stilvoll in wiederverwendbaren Glasschälchen und verschliessbaren Gläschen. Brunch und Frühstück kann ohne Anmeldung spontan genossen werden – bis auf Dienstag, da ist Ruhetag –, ansonsten gibt es ganztägig durchgehend warme Küche, beispielsweise Poulet im Körbli, Fisch und Chips aber auch «Schnipo» stehen auf der Speisekarte.

Der Brunch besteht aus vielen Köstlichkeiten, das meiste ist aus eigener Herstellung. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 29. September 2021)

Neben einem Take-away-Angebot haben die Schwestern ein Studentenmenu für 10 Franken inklusive Getränk sowie ein Mittagstisch-Menu für 16.50 Franken eingerichtet, das aus einer Vorspeise, einer Hauptspeise sowie einem selbstgemachten Dessert oder Glace besteht.

Die Zertifikatspflicht hat den Umsatz wieder etwas einbrechen lassen, sodass die Schwestern nun darauf hoffen, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen und sie dann unter annähernd normalen Umständen mit ihrem Herzensprojekt «Akaziengarten» durchstarten können.

An schönen Tagen lädt die weitläufige Terrasse zum Verweilen ein. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 29. September 2021)