Im Altdorfer Vogelsang wird's rockig am Wochenende

Altdorf Ein vollbeladenes Rock-Wochenende im Kellertheater Am 29. und 30. Oktober wird's laut im Vogelsang in Altdorf. Während am Freitag verschiedene Nachwuchskünstler beim Förderevent «Sprungfeder» auftreten, heizen am Samstag Trapped Bull und Mörzer ein. 27.10.2021, 17.00 Uhr

Die Urner Rockband Trapped Bull ist seit 2019 nur noch mit Eigenkompositionen unterwegs. Bild: PD

Am Freitag- und Samstagabend, 29. und 30. Oktober, öffnen die Türen des Kellertheaters im Vogelsang in Altdorf für eine satte Portion Musik und Konzertgenuss. Losgeht’s mit der «Sprungfeder», dem grössten und ältesten Förderevent für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker in der Zentralschweiz. Nach 22 erfolgreichen Durchführungen sucht die Sprungfeder auch dieses Jahr wieder die Musikerin oder den Musiker in der Zukunft – das versteckte Talent, welches es zu fördern und zu begleiten gilt. Dank der langjährigen Erfahrung im Musikbusiness kann die Sprungfeder den jungen Musikerinnen und Musikern den nötigen Push für einen gelungenen Start in ihre Musikkarriere geben.

Durch die Prämierung der ersten vier Plätze mit sinnvollen Preisen und Konzertauftritten wird die Möglichkeit geschaffen, die Gewinner des Finales mittel- und langfristig in der Zentralschweiz und darüber hinaus bekannt zu machen. In der Vorrunde im Kellertheater kämpfen Wahine (LU, Alternative, Punkrock), Society Sucks (LU, Alternative Rock, Grunge) und Clinical Death (SZ, Metalcore) um den Wettbewerbssieg.

Urner Band Trapped Bull taufen ihr Album im Vogelsang



Am Samstag geht es in den Kellergewölben im Vogelsang weiter mit der Urner Rockband Trapped Bull. Seit die vier Jungs 2014 beschlossen haben, miteinander Musik zu machen, haben sie schon viel erlebt. Nebst zunächst kleineren Auftritten in Bars und an Partys konnten die vier auch schon auf grösseren Bühnen ihr Bestes zeigen. Seit dem Frühjahr 2019 ist Trapped Bull nur noch mit Eigenkompositionen unterwegs. Stilistisch bewegen sie sich im Rock-Bereich. Ihre Songs sind von verschiedensten Musikrichtungen geprägt: vom Blues Lick über Classic Rock Tunes bis hin zum Headbanger Riff. Diesen Samstag tauft Trapped Bull zudem ihr neues Album im Kellertheater Vogelsang.

Unterstützt werden die Urner Rocker am Konzertabend von Mörzer. Eine Druckwelle tiefer Gitarrensounds, treibender Drums und eingängiger Melodien sorgt dafür, dass sich die Böden und Wände wölben. Die Musik von Mörzer lässt sich irgendwo im Bereich Heavy Rock einordnen. Verschiedenste Einflüsse aus den Anfängen des Heavy Metal über Rock 'n' Roll, Jazz, Desert Rock und Blues formen einen «doomigen» stetig vorwärtstreibenden Sound. Mal schnell wie ein Orkan, mal langsam wie ein Bulldozer. Immer voller Energie, auch wenn der Druck manchmal etwas sinkt, um feineren Tönen Platz zu schaffen. Einmal losgelassen, schiessen Mörzer unaufhaltbar der Detonation entgegen und heizen dem Publikum vor dem Mainact Trapped Bull schon mal richtig ein. (pd/RIN)

Mehr Informationen zu den Konzertabenden, zum Schutzkonzept im Kellertheater im Volgelsang und Tickets gibt es unter www.kiv.ch.