Altdorf: Spielnacht im Theater Uri

Altdorf Eine Nacht in die Welt der Spiele eintauchen «Brändi Dog», «Siedler von Catan» oder «MicroMacro»: Über 100 Gesellschaftsspiele warten an der diesjährigen Spielnacht im Foyer des Theaters Uri darauf, bespielt zu werden. 17.11.2021, 12.49 Uhr

Bereits 2019 lockte die Spielnacht der Ludothek viele Spielfreudige ins Theater Uri. Bild: PD

Gross ist die Vorfreude beim Team der Ludothek Altdorf, dass nach letztjähriger Absage die Türen zur diesjährigen Spielnacht vom Freitag, 19. November, pünktlich um 18 Uhr geöffnet werden. Die grosszügigen Räumlichkeiten im Foyer des Theaters Uri bieten einen optimalen Rahmen für Familien, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, um in gemütlicher Atmosphäre neue Spiele kennen zu lernen. «Tauchen Sie nach absolvierter Zertifikatskontrolle (ab 16 Jahre) in die spannende und unbeschwerte Welt des Spielens ein», schreibt das Team der Ludothek in seiner Mitteilung. Das OK hat eine grosse Auswahl von über 100 Gesellschaftsspielen für jede Altersgruppe bereitgestellt.

Unter den Spielneuheiten befinden sich auch das im Sommer prämierte Spiel des Jahres «MicroMacro: Crime City», das Kinderspiel «Dragomino» sowie das Kennerspiel «Paleo». Nach einer kurzen Einführung an einem der zahlreichen Spieltische können die Neuheiten gleich ausprobiert werden. Aber auch bei Kultspielen wie «Brändi Dog» oder «Siedler von Catan» werden spielerisch Taktik und Strategien ausgetestet, um variantenreich den Weg zum Sieg zu erklimmen.

Im neuen «Robotik Space» die Welt des Programmierens erkunden

Tüftler und Entdecker können sich im neu geschaffenen «Robotik Space» voll ausleben. Die programmierbaren Roboter «Ozobot», «Bluebot» und «Thymio» bieten eine ideale Plattform, um die Welt der Robotik zu entdecken. Das Programmieren sei einfach und schon bald können kleine Navigationsaufgaben von den zukünftigen IT-Spezialisten ausgeführt werden.

Zwischen den Spielpartien lädt die gemütliche Kaffeebar mit Kuchenbuffet zu einer erholsamen Pause ein oder Sie erfahren bei einem persönlichen Gespräch mit einer Ludothekarin zusätzliche Informationen über den Verein, Tätigkeiten und künftige Anlässe.

Rund 2000 Spiele warten in der Ludothek auf Ausleiher

Alle Spielfans, welche nicht an der Spielnacht teilnehmen können, lädt das Team herzlich zu einem Besuch in die Ludo-Räumlichkeiten an der Seedorferstrasse 1 in Altdorf ein. Jeweils mittwochs und freitags von 15 bis 18.30 Uhr ist die Ausleihe geöffnet. Das Sortiment umfasst rund 2000 Gesellschafts-, Gross- und Partyspiele für jede Altersstufe von 1 bis 99 Jahren. Viele lustige Vehikel und Liebhabergeräte zur Verfeinerung von Motorik und Gleichgewicht werden auch in den kühleren Jahreszeiten von mutigen Pilotinnen und Piloten gerne ausgefahren.

Wer nicht im Besitz eines Covid-Zertifikates ist, wird um Kontaktaufnahme gebeten, um diese Person bei der «Theke» am Eingang bedienen zu dürfen. Das Ludo-Team freut sich auf den Besuch. Weitere Informationen findet man unter: www.ludothek-altdorf.ch.