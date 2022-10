Altdorf Eine Person nach Unfall zwischen Auto und E-Bike verletzt In Altdorf ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Eine Person musste ins Spital eingeliefert werden. 22.10.2022, 16.42 Uhr

Auf der Spitalstrasse in Altdorf ereignete sich der Unfall. Bild: Google Maps

Am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr war ein Autofahrer in Altdorf auf der Spitalstrasse Richtung Seedorf unterwegs. Als er auf den Parkplatz des Kantonsspitals Uri einbiegen wollte, kam eine E-Bike-Fahrerin von Seedorf in Richtung Altdorf. In der Folge kam es zu einer Kollision. Die 63-Jährige Frau zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Sie wurde direkt im nahegelegenen Kantonsspital Uri medizinisch behandelt. (rem)