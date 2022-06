Diese Newcomer spielen in Altdorf auf dem Balkon des Theaters Uri

Altdorf Eine Plattform für neue Klänge: Fünfmal wird im Juli vom Theaterbalkon musiziert Auch diesen Sommer gibt es vor dem Theater Uri wieder Musik für die Daheimgebliebenen. Die Newcomer-Acts kommen aus der ganzen Schweiz. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Bald ist es wieder so weit. Vom Balkon beim Theater Uri ertönt Livemusik. Die «Balkonkonzerte», wie die Konzertreihe «Musik für die Daheimgebliebenen» bei den Veranstaltern und den treuen Fans auch genannt wird, sind inzwischen zu einem wichtigen Bestandteil im Urner Kultursommer geworden. Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer geniessen an den Julisamstagen jeweils die Konzerte – so auch im Sommer 2022, an den Samstagen im Juli jeweils von 15 bis 18 Uhr.

«Die Dätwyler-Stiftung und verschiedene weitere Sponsoren helfen uns, dass wir die Konzertreihe wiederum durchführen können», sagt Matteo Gisler vom Verein Urband. «Eingeladen haben wir diesmal fünf Newcomer-Acts aus der ganzen Schweiz. Ihnen wollen wir damit eine Plattform bieten.» Und Matteo Gisler versichert:

«Bei der Auswahl haben wir darauf geachtet, dass Männer und Frauen in einem ausgewogenen Verhältnis vertreten sind.»

Den Auftakt macht am 2. Juli Linda Elsener. Sie belegte 2021 im Finale von «The Voice of Germany» den 4. Platz. Mit ihrer Gitarre und ihrer warmen, kräftigen Stimme will sie auch das Urner Publikum verzaubern.

Linda Elsener schaffte es ins Finale von «The Voice of Germany». In Altdorf spielt sie auch Eigenkompositionen. Bild: PD

Die Singer-Songwriterin Linda Elsener stand in den vergangenen Jahren auf einigen kleineren wie auch ganz grossen Bühnen. Im Pop-Folk-Genre fühlt sie sich zu Hause. Dabei spielt sie Eigenkompositionen wie auch Covers, auf ihre ganz eigene Art.

Nach dem guten Abschneiden im Finale von «The Voice of Germany» mit dem etwas undankbaren 4. Platz will sie sich nun voller neuer Eindrücke und Inspiration ihrer eigenen Musik widmen und das Publikum damit erfreuen. Sie wird alleine auf dem Balkon stehen.

Quelle: Youtube

Am 9. Juli ist Julian Braun an der Reihe. Bern, London, Berlin: Schon früh zog es Julian Brown dorthin, wo die Musik pulsiert. Mit Gitarre, Stimme und Loop-Pedal verzaubert der 22-jährige Singer-Songwriter sein Publikum auf den Strassen und in den Clubs auch der grossen Städte.

Julian Brown kommt demnächst nach Altdorf. Bild: PD

Inspiriert von der Metropole und mehr noch von der Songwriter-Szene, lässt sich der junge Berner in Berlin nieder. Das hört man seinen Songs an: Sie sind auf einfache Art wunderschön, zart gesungen bis beinahe gehaucht.

«Sehnsucht und Hoffnung sind sein Kompass auf einer melancholischen Reise, die keine Grenzen kennt», heisst es in einer Mitteilung zu Julian Brauns Auftritt.

Die Zürcherin Yaëlzoë steht am 16. Juli auf dem Balkon.

Ehrlicher und direkter Indie-Pop – und eine glasklare Stimme: Yaëlzoë. Bild: PD

Für einen ganz speziellen Moment könnte sie den Soundtrack schreiben: Ein Sommertag neigt sich zu Ende, die Tasche wird auf den Gepäckträger gepackt, die Haare sind noch nass vom Baden. Die Wolken vom Abendrot gefärbt und der Fahrtwind streicht über die Wangen. Dazu liefert Yaëlzoë den einen Song, der in Dauerschleife läuft. Ob komplizierte Romanzen, sexuelle Klischees oder melancholische Nostalgie, Yaëlzoë will das «Drama» ihres Lebens auf den Punkt bringen. Sie verspricht bei ihrem Konzert ehrlichen und direkten Indie-Pop, der von ihrer glasklaren Stimme getragen wird.

Am 23. Juli dürfte es auf dem Balkon des Theaters Uri ein bisschen abenteuerlich werden. Anime Dolce spielen nämlich in Altdorf zu fünft.

Da wird es wohl eng auf dem Balkon: Anime Dolce treten am 23. Juli zu fünft auf. Bild: Jon Trachsel/PD

Die Leidenschaft am gemeinsamen Musizieren liess die Freunde in kürzester Zeit zusammenschweissen. Zum Auftakt ihrer Bandgeschichte zeigt sich diese in einer Setlist, gefüllt von Soul- und Indie-Covers. Auch eigene Songs finden immer wieder ihren Weg ins Repertoire. In ihrer Bandküche wird aus gewürzig-groovigen Beats, scharfen Gitarrenriffs, frechen Basslines und jazzigen Keys, abgeschmeckt mit einer Stimme mit Pfiff, ein einmaliges Soundbouquet geschaffen, das auch dem Urner Publikum gefallen dürfte.

Ein bisschen weniger Leute, aber immerhin noch drei Personen stehen am 30. Juli bei Dom Sweden auf dem Balkon.

Erhielt Schützenhilfe von Baschi: Dom Sweden. In Altdorf wird der Zürcher Oberländer mit zwei weiteren Musikern auf dem Balkon stehen. Bild: PD

Mit seiner Single «Nora» gab der Zürcher Oberländer sein Début in der Welt des Mundartpops. Seither ist viel passiert. Vor kurzem gewann er mit seinem neuen Song «Spiel mitem Füür» den Nachwuchsförderpreis der Swisscom.

Quelle: Youtube

Sein erstes kleines «H»Album soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden. Schützenhilfe erhielt er bei der Produktion vom Schweizer Sänger Baschi und dessen Produzenten, Phil Merk. Dom Swedens Songs sind poppig und mit sphärischen Sounds untermalt. Dazu gehören eingängige Mundarttexte und eine Prise Melancholie, welche berühren und zum Nachdenken anregen sollen.

