Der Lehnstaat feiert seit zwei Jahren wieder die Lehnchilbi

Altdorf Lehnbürgerinnen und Lehnbürger feiern wieder Chilbi Zusammen mit der Altdorfer Chilbi feiert der Lehnstaat jeweils die traditionelle Lehnchilbi. Der Lehnammann Jost Ziegler begrüsste zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder die zahlreich erschienene Bürgerschaft. 25.11.2021, 19.56 Uhr

Der traditionelle Umzug des Lehnrates mit seinem Gefolge angeführt von einer schlagkräftigen Truppe des Tambourvereines Uri. Bild: PD

Jeweils an Martini oder am Sonntag nach Martini feiern die Lehnbürgerinnen und Lehnbürger ihre traditionelle Lehnchilbi. Am Sonntag, 14. November, war es wieder einmal so weit: der erste hochoffizielle Anlass des Lehnstaates seit über zwei Jahren. Trotz des eher misslichen Wetters durfte Lehnammann Jost Zieger 36 Lehnbürgerinnen und -bürger begrüssen, wie der Lehnstaat in einer Mitteilung schreibt. Sechs Personen waren erstmals an einem Anlass dabei, was zeige, dass der Lehnstaat keine Nachwuchsprobleme kenne.