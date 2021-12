Altdorf «Dieser Bahnhof ist ein Quantensprung»: Der neue Kantonsbahnhof in Altdorf ist nun offiziell eröffnet Statt als grosses Volksfest haben die Feierlichkeiten für den neuen Kantonsbahnhof in Altdorf im kleinen Rahmen stattgefunden. Trotzdem gibt es viel Lob und Freude unter den Ehrengästen. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 11.12.2021, 17.49 Uhr

Der Zeitpunkt für die geplante Eröffnungsfeier des neuen Urner Kantonsbahnhofes ist unglücklich zu liegen gekommen: Seit vergangenem Montag gilt für Veranstaltungen im Freien mit mehr als 300 Personen eine Zertifikatspflicht. «Das hätten wir bei dieser Eröffnungsfeier nicht durchsetzen können», sagt der Altdorfer Gemeindepräsident Pascal Ziegler. Stattdessen fand die Eröffnungsfeier am Samstag im exklusiven Rahmen statt.

Mit dabei an der Zeremonie im neuen UKB-Gebäude am Bahnhofplatz 1 waren bekannte Personen wie der SBB-CEO Vincent Ducrot oder Peter Füglistaler, der Direktor des Bundesamtes für Verkehr.

Waren an der Eröffnungsfeier mit dabei (von links): Peter Füglistaler, Urban Camenzind, Roger Nager, Pascal Ziegler, Vincent Ducrot und Sylvia Läubli. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021)

In einem der oberen Stockwerke begrüsste Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind die Gäste zum offiziellen Teil. Auch er bedauerte die Absage des Volksfestes, liess aber durchblicken:

«Eventuell feiern wir dann umso grösser, wenn das UKB-Gebäude eröffnet wird.»

In seiner Rede nahm Camenzind Bezug auf die über 30-jährige Planungs- und Bauzeit der neuen Alpentransversale in den 1990er-Jahren. Schon damals sei der Halt in Uri von Zügen, die durch den Gotthard-Basistunnel fahren, eine wichtige Forderung der Urnerinnen und Urner gewesen.

«Faktoren, die Uri zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort machen»

«Mit der Eröffnung des Kantonsbahnhofs wird dies jetzt regelmässig möglich.» Durch die werktäglich 90 verkehrenden Bahnverbindungen und 260 Busverbindungen werde der Kantonsbahnhof in Altdorf mit den zwei Bushöfen vielen als Übergangs- und Durchgangsort dienen.

«Mobilität und Vernetzung sind Faktoren, die Uri zu einem attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort machen.»

Baudirektor Roger Nager während seiner Eröffnungsrede. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021)

Nicht weniger begeistert zeigte sich Baudirektor Roger Nager. Er sagte:

«Am meisten freut man sich als Baudirektor, wenn etwas Neues gebaut werden kann – etwas, was man als historisch bezeichnen kann.»

Der Kantonsbahnhof sei mehr als ein Knotenpunkt für Züge und Busse. «Er ist Teil eines grossen Gesamtkonzeptes, das Uri in den nächsten Jahren voranbringen wird.» Die SBB haben die bestehenden Perrons auf die erforderliche Länge erweitert, damit IC-Züge in Altdorf halten können. Die Gemeinde Altdorf hat die Personenunterführung finanziert und die Urner Kantonalbank wird ihren Hauptsitz an den Kantonsbahnhof verlegen.

Uri soll mehr werden als ein Durchgangskanton

Auch Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamtes für Verkehr, liess es sich nicht nehmen, seine Freude auszudrücken.

«Dieser Bahnhof ist ein Quantensprung: Nicht nur für Altdorf, sondern für den ganzen Kanton Uri.»

Die Geschichte des Bahnhofs reiche bis 1882 zurück. «Damals wie heute ist die Geschichte des Bahnhofs Altdorf fest mit den Projekten rund um den Gotthard verbunden.»

Altdorf habe schon während der Gotthard-Arbeiten einen Bahnhof gefordert. «Die Gemeinde wollte von der neuen Verbindung zum Süden profitieren und die eigene Attraktivität steigern.» Das ist nun fast 140 Jahre her. «Seither ist Altdorf weiter gewachsen und reicht heute bis zum Bahnhof.» In den Augen von Füglistaler soll Uri nicht nur Durchgangskanton sein für den wachsenden Strassen- und Bahnverkehr, sondern profitieren können von den neuen Verkehrsinfrastrukturen. Dies sei ab dem Tag der Bahnhoferöffnung nun so.

Vincent Ducrot freut sich über den neuen Kantonsbahnhof. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021)

SBB-CEO Vincent Ducrot nahm in seiner Rede Bezug auf den 2016 eröffneten Gotthardbasis-Tunnel und den «Treno Gottardo», ein gemeinsames Projekt von SBB und SOB, der die Gotthard-Bergstrecke befährt und eine direkte Anbindung von Flüelen, Altdorf, Erstfeld und Göschenen nach Zürich, Basel und ins Tessin bietet. Ducrot meinte:

«Mit dem Kantonsbahnhof Altdorf wird die Anbindung von Uri ans Fernverkehrsnetz noch besser.»

Daraufhin nannte er einige Fakten und Zahlen zum Neubau: 50 Millionen Franken kostete der neue Bahnhof, 21 Monate lang dauerte die Bauzeit. «Ich freue mich, heute an diesem feierlichen Tag mit dabei sein zu können.»

Landratspräsidentin Sylvia Läubli äusserte auch kritische Worte. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021)

Flüelen ist künftig weniger angebunden

Zum Schluss ergriff auch noch Landratspräsidentin Sylvia Läubli mit einem etwas kritischeren Votum das Wort. «Es war schon einmal so, dass Uri die internationale Anbindung hatte: in Erstfeld. Als Erstfelderin erinnere ich mich, wie ich als Kind von dort bis nach Amsterdam fuhr.» Es sei schön, diese jetzt wieder zu haben. Doch es gäbe auch Verlierer: «Flüelen wird künftig weniger gut angebunden sein. Dafür kann das Oberland profitieren.» Letztlich zeigte sie sich aber mit dem Projekt dennoch einverstanden: «Ich kann mit dem Kantonsbahnhof gut leben. Es ist ein gutes Projekt geworden.»

