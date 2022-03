Altdorf Erschaffer des Kunstwerks Wassermusik ist tot Der Künstler Paul Gugelmann ist im Alter von 92 verstorben. 28.03.2022, 18.48 Uhr

Wer durch den Garten beim Haus der Musik in Altdorf schlendert, dem Sitz der Dätwyler-Stiftung und der Musikschule Uri, stösst in der lauschigen Parkanlage auf diverse kleinere und grössere Plastiken von Kunstschaffenden. Besonders augenfällig ist der Brunnen «Wassermusik» von Paul Gugelmann. Diese «poetische Maschine» erbaute der international bekannte Schweizer Künstler im Jahr 1999 in enger Zusammenarbeit mit Max Dätwyler. Am 14. März ist Gugelmann nun zwei Monate vor seinem 93. Geburtstag in Gretzenbach SO, wo er nach seiner Rückkehr aus Paris gelebt hatte, verstorben.

Das Werk «Wassermusik» im Garten beim Haus der Musik. Bild: PD

Paul Gugelmann wurde am 19. Mai 1929 in Schönenwerd SO geboren. Der ausgebildete Schuhdesigner zog 1951 nach Paris, wo er für Bally ein Kreativstudio aufbaute und während Jahren leitete. In Paris entstanden auch seine ersten «poetischen Maschinen»: witzige, verspielte, meist dampfbetriebene Skulpturen. Diese verkaufte er trotz vieler Angebote nie, nahm aber Auftragsarbeiten vor allem für den öffentlichen Raum an. So auch in Altdorf im Garten beim Haus der Musik. (pd/lur)