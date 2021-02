Altdorf Events jetzt digital erleben: Das Theater Uri präsentiert Fundstücke aus dem Archiv Ein langes Repertoire an Konzerten, Musicals und Theaterstücken gibt es ab dem 12. Februar online zu geniessen. 10.02.2021, 17.49 Uhr

(pd/RIN) Auch während des anhaltenden Lockdowns soll das kulturbegeisterte Publikum auf seine Kosten kommen. Ein aus Archiv-Fundstücken erweitertes Sortiment an Online-Events vom Theater Uri steht den Zuschauerinnen und Zuschauern ab dem 12. Februar zur Verfügung. Ein vielseitiges Programm von Theater über Musical bis zu Konzertauszügen bietet etwas für jeden Geschmack.

Die Abenteuer der Tellspiele, hier eine Szene einer Tellspiel-Probe von 2016, können erneut erlebt werden. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Altdorf, 13. August 2016)

Das Theater Uri blickt auf eine über 20-jährige Geschichte zurück, in der eine Vielfalt an Konzerten, Musicals, Theaterstücken, Lesungen, Tanzaufführungen und weiteren Events aufgeführt wurden. «Diese Geschichte ist auch Teil der Gegenwart und widerspiegelt die Entwicklung des Theaters zwischen Tradition und Innovation», schreibt das Theater Uri in der Mitteilung.

Es lohnt sich, auf diese reichhaltige Geschichte zurückzublicken – gerade jetzt, wo Kultur und Kunst nicht durch Live-Auftritte und persönliche Begegnungen gepflegt werden können.

Unter dem Staub vergangener Theater-Jahre liegt ein beeindruckendes Repertoire verborgen. Mit Hilfe technischer Möglichkeiten entstehen aus Videokassetten, DVDs und CDs digitale Daten, die dem Publikum online angeboten werden. Mit diesen Fundstücken aus dem Archiv gehen die Online-Events des Theater Uri in eine zweite Runde. «Von Theater über Musical bis hin zu Konzert-Auszügen ist für alle etwas dabei», heisst es in der Mitteilung. «Auf der virtuellen Bühne wird getanzt, gelacht, geträumt – und auch ‹revolutioniert›, wie der Tell sagen würde.»

Bis zum 9. März die Kultur im Wohnzimmer erleben

Die Archiv-Fundstücke stehen dem Publikum gemäss dem Online-Spielplan vom 12. Februar bis 9. März 2021 zur Verfügung und bringen den kulturellen Genuss direkt ins Wohnzimmer der Zuschauerinnen und Zuschauer. Weitere Informationen und der kostenlose Zugang zu den Online-Events sind auf der Website des Theaters Uri aufgeschaltet.

Taschen für die Urner Kulturszene (pd/RIN) Aufgrund der aktuellen Coronasituation steht auch die Kulturszene im Kanton Uri unter Druck. Das Theater Uri unterstützt die Künstlerinnen und Künstler deshalb mit dem Verkauf hochwertiger Baumwolltaschen in verschiedenen Grössen und Ausführungen. Unter dem Motto «Meine Bühne», «Takt, Wort, Schritt» und «Kulturbeutel» sollen Personen inspiriert werden, ihre Unterstützung für die Urner Kulturszene sichtbar zu machen. Die Taschen kosten zwischen 25 und 35 Franken und der Erlös kommt vollumfänglich Veranstaltungen mit Urner Künstlerinnen und Künstlern zugute. Die Kulturtaschen stehen im Theater Uri – nach telefonischer (041 870 01 01, Dienstag bis Freitag, 9 bis 11 Uhr) oder schriftlicher Anmeldung (info@theater-uri.ch) – zum Verkauf bereit.