Institut Kulturen der Alpen: Referat über Steinzeitfunde

Altdorf Experte referiert über Funde aus der Steinzeit Ein Urner Strahler hat vor neun Jahren im Maderanertal eine Kluft entdeckt, wo bereits in der Steinzeit Menschen nach Kristallen gesucht haben. Jetzt wird die Forschung dazu präsentiert. 14.09.2022, 14.23 Uhr

In den Jahren 2020 und 2021 haben Archäologen die Kristallkluft aus der Mittelsteinzeit im Auftrag der Abteilung Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Uri untersucht. Bild: Valentin Luthiger/PD

Am Montag, 19. September, nimmt der Archäologe Marcel Cornelissen Interessierte im Historischen Museum Uri mit auf eine Reise durch die 10'000 Jahre alte Strahlergeschichte. Laut einer Medienmitteilung erzählt er dabei auch über seine Arbeit als Archäologe im Hochgebirge und im Labor. Der Hintergrund: Cornelissen erforscht das Mesolithikum der Alpen und dem Alpenvorland seit mehr als zehn Jahren. Zudem präsentiert die neusten Erkenntnisse seiner Arbeit auf der Unteren Stremlücke und im Wallis. Er ist nämlich Leiter des Projekts «Bergeis – Strahlen und Bergkristall in der Steinzeit» des Urner Instituts «Kulturen der Alpen» und der Abteilung Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Uri, welches in Zusammenarbeit mit den Kantonen Graubünden und Wallis durchgeführt wird.